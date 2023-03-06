Челябинки предпочитают прыгать с 17-этажек и с парашютом

07 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Среди участников прыжков в свободном падении с «тарзанкой» — 75-80% женщины Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Челябинске среди любителей прыгать с парашютом или с тросом с высоты 17-этажного здания женщин существенно больше, чем мужчин. Об этом URA.RU сообщили в школе экстремальных видов спорта ProX и Челябинском аэроклубе. «Среди посетителей Rope jumping, или „свободного падения“, 75-80% женщин. Похожее соотношение в дайвинге — 70% женщин. Мужчин больше только в страйкболе, около 80%», — уточнили URA.RU в ProX. Среди развлечений в ProX, есть медитативная практика «закапывание», то есть «погребение заживо». Дарить сертификаты на услугу в экстремальной школе не рекомендуют, объясняя, что к такой медиации нужно «прийти самостоятельно». В ProX, так же как и в Челябинском областном аэроклубе, отметили, что спрос на сертификаты растет к 8 марта. «Довольно много покупают сертификатов к гендерным праздникам. Чаще всего девушкам приобретают прыжок в тандеме с инструктором, где-то 30-40% приходится на самостоятельные прыжки с парашютом», — отметили URA.RU в аэроклубе.

В Челябинске среди любителей прыгать с парашютом или с тросом с высоты 17-этажного здания женщин существенно больше, чем мужчин. Об этом URA.RU сообщили в школе экстремальных видов спорта ProX и Челябинском аэроклубе. «Среди посетителей Rope jumping, или „свободного падения“, 75-80% женщин. Похожее соотношение в дайвинге — 70% женщин. Мужчин больше только в страйкболе, около 80%», — уточнили URA.RU в ProX. Среди развлечений в ProX, есть медитативная практика «закапывание», то есть «погребение заживо». Дарить сертификаты на услугу в экстремальной школе не рекомендуют, объясняя, что к такой медиации нужно «прийти самостоятельно». В ProX, так же как и в Челябинском областном аэроклубе, отметили, что спрос на сертификаты растет к 8 марта. «Довольно много покупают сертификатов к гендерным праздникам. Чаще всего девушкам приобретают прыжок в тандеме с инструктором, где-то 30-40% приходится на самостоятельные прыжки с парашютом», — отметили URA.RU в аэроклубе.