Трое жителей Челябинской области вернулись домой из украинского плена

Из плена ВСУ вернулись трое жителей Челябинской области в ходе масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
"Среди вернувшихся — 39-летний житель Еманжелинского района, который провел в плену больше года. Его разыскивали отец и теща. Также освободили 43-летнего бойца из Коркинского района — его искала жена и он находился в плену четыре месяца", — рассказала Сударенко у себя в telegram-канале.
Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства, который проживал в Челябинской области. Парень сирота, но у него есть сестра, которая искала его и ждала возвращения. В плену он был совсем недолго - пару месяцев.
Сударенко поблагодарила всех, кто участвует в организации обменов. И выразила надежду, что процесс возвращения пленных продолжится.
Ранее из плена ВСУ вернулось девять жителей Челябинской области. Все эти освобожденные — контрактники, попавшие в плен при исполнении воинского долга.
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