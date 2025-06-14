14 июня 2025
13 июня 2025

Трое жителей Челябинской области вернулись домой из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Попавшие в плен челябинцы вернулись на родину
Попавшие в плен челябинцы вернулись на родину Фото:

Из плена ВСУ вернулись трое жителей Челябинской области в ходе масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

"Среди вернувшихся — 39-летний житель Еманжелинского района, который провел в плену больше года. Его разыскивали отец и теща. Также освободили 43-летнего бойца из Коркинского района — его искала жена и он находился в плену четыре месяца", — рассказала Сударенко у себя в telegram-канале.

Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства, который проживал в Челябинской области. Парень сирота, но у него есть сестра, которая искала его и ждала возвращения. В плену он был совсем недолго - пару месяцев.

Сударенко поблагодарила всех, кто участвует в организации обменов. И выразила надежду, что процесс возвращения пленных продолжится.

Ранее из плена ВСУ вернулось девять жителей Челябинской области. Все эти  освобожденные — контрактники, попавшие в плен при исполнении воинского долга.

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Из плена ВСУ вернулись трое жителей Челябинской области в ходе масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. "Среди вернувшихся — 39-летний житель Еманжелинского района, который провел в плену больше года. Его разыскивали отец и теща. Также освободили 43-летнего бойца из Коркинского района — его искала жена и он находился в плену четыре месяца", — рассказала Сударенко у себя в telegram-канале. Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства, который проживал в Челябинской области. Парень сирота, но у него есть сестра, которая искала его и ждала возвращения. В плену он был совсем недолго - пару месяцев. Сударенко поблагодарила всех, кто участвует в организации обменов. И выразила надежду, что процесс возвращения пленных продолжится. Ранее из плена ВСУ вернулось девять жителей Челябинской области. Все эти  освобожденные — контрактники, попавшие в плен при исполнении воинского долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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