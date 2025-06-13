13 июня 2025
12 июня 2025

В Челябинской области сбежавшего от бабушки детсадовца обнаружили в неожиданном месте

В Магнитогорске пропавшего пятилетнего мальчика нашли в соседней квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение мальчика стало известно спустя ночи поисков
Местонахождение мальчика стало известно спустя ночи поисков Фото:

В Магнитогорске утром 13 июня нашли пятилетнего мальчика, который накануне вечером самостоятельно ушел от бабушки на улице Пионерской. Ребенка всю ночь искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Альфа-спас», а утром обнаружили в одной из соседних квартир.

«Малыш самостоятельно ушел из дома на ул. Пионерской, пока бабушка спала. Обнаружив пропажу ребенка, родственники обратились за помощью. В ночных поисках были задействованы гарнизон магнитогорской полиции и волонтеры отряда „Альфа-спас“. В итоге мальчика нашли утром в одной из соседних квартир», — сообщил сайт «Верстов.Инфо».

По сведениям издания, с ребенком все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске разыскивали 12-летнего подростка. Позднее его также благополучно нашли. 

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В Магнитогорске утром 13 июня нашли пятилетнего мальчика, который накануне вечером самостоятельно ушел от бабушки на улице Пионерской. Ребенка всю ночь искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Альфа-спас», а утром обнаружили в одной из соседних квартир. «Малыш самостоятельно ушел из дома на ул. Пионерской, пока бабушка спала. Обнаружив пропажу ребенка, родственники обратились за помощью. В ночных поисках были задействованы гарнизон магнитогорской полиции и волонтеры отряда „Альфа-спас“. В итоге мальчика нашли утром в одной из соседних квартир», — сообщил сайт «Верстов.Инфо». По сведениям издания, с ребенком все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске разыскивали 12-летнего подростка. Позднее его также благополучно нашли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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