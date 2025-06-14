В Челябинске перекроют движение по улице Лесопарковой

Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют из-за строительства сетей с понедельника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Утром 16 июня движение по улице Лесопарковой будет ограниченно из-за строительства инженерных сетей. Автомобилистам перекроют дорогу на повороте направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова», — отмечает пресс-служба горадминистрации.
Челябинских водителей просят учитывать дорожную обстановку. Перекрытие Лесопарковой снимут 20 июня в 22:00.
Обновлено в 14:17 по уральскому времени:
Закрытие движения по улице Лесопарковой перенесено на более поздний срок, уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
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