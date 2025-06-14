14 июня 2025

В Челябинске перекроют движение по улице Лесопарковой. Схема

В Челябинске перекроют движение по улице Лесопарковой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу перекроют в Челябинске из-за ремонта сетей
Дорогу перекроют в Челябинске из-за ремонта сетей Фото:

Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют из-за строительства сетей с понедельника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Утром 16 июня движение по улице Лесопарковой будет ограниченно из-за строительства инженерных сетей. Автомобилистам перекроют дорогу на повороте направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова», — отмечает пресс-служба горадминистрации. 

Челябинских водителей просят учитывать дорожную обстановку. Перекрытие Лесопарковой снимут 20 июня в 22:00. 

Обновлено в 14:17 по уральскому времени:

Закрытие движения по улице Лесопарковой перенесено на более поздний срок, уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Лесопарковую перекроют с понедельника по пятницу
Лесопарковую перекроют с понедельника по пятницу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют из-за строительства сетей с понедельника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.  «Утром 16 июня движение по улице Лесопарковой будет ограниченно из-за строительства инженерных сетей. Автомобилистам перекроют дорогу на повороте направо с улицы Лесопарковой на улицу Худякова», — отмечает пресс-служба горадминистрации.  Челябинских водителей просят учитывать дорожную обстановку. Перекрытие Лесопарковой снимут 20 июня в 22:00.  Обновлено в 14:17 по уральскому времени: Закрытие движения по улице Лесопарковой перенесено на более поздний срок, уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...