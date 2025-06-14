14 июня 2025
13 июня 2025

В Златоусте мужчина погиб при пожаре из-за вредной привычки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины спасатели обнаружили в квартире при тушении огня
Тело мужчины спасатели обнаружили в квартире при тушении огня Фото:

В Златоусте (Челябинская область) во время тушения пожара в пятиэтажном доме спасатели нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Утром пожарные прибыли на улицу Нижневокзальную, где в квартире на пятом этаже вспыхнул огонь. Во время тушения они обнаружили тело мужчины — он уже не подавал признаков жизни.  Трагедия произошла из-за небрежного обращения с огнем при курении», — заявляет пресс-служба ведомства.

Возгорание удалось быстро локализовать. Повреждения составили всего один квадратный метр.

Ранее в Челябинске ВАЗ загорелся из-за оставленного в нем ноутбука. К моменту прибытия пожарных, кабина автомобиля Lada была заполнена густым дымом.

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В Златоусте (Челябинская область) во время тушения пожара в пятиэтажном доме спасатели нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Утром пожарные прибыли на улицу Нижневокзальную, где в квартире на пятом этаже вспыхнул огонь. Во время тушения они обнаружили тело мужчины — он уже не подавал признаков жизни.  Трагедия произошла из-за небрежного обращения с огнем при курении», — заявляет пресс-служба ведомства. Возгорание удалось быстро локализовать. Повреждения составили всего один квадратный метр. Ранее в Челябинске ВАЗ загорелся из-за оставленного в нем ноутбука. К моменту прибытия пожарных, кабина автомобиля Lada была заполнена густым дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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