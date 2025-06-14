В Златоусте мужчина погиб при пожаре из-за вредной привычки

В Златоусте (Челябинская область) во время тушения пожара в пятиэтажном доме спасатели нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Утром пожарные прибыли на улицу Нижневокзальную, где в квартире на пятом этаже вспыхнул огонь. Во время тушения они обнаружили тело мужчины — он уже не подавал признаков жизни. Трагедия произошла из-за небрежного обращения с огнем при курении», — заявляет пресс-служба ведомства.
Возгорание удалось быстро локализовать. Повреждения составили всего один квадратный метр.
Ранее в Челябинске ВАЗ загорелся из-за оставленного в нем ноутбука. К моменту прибытия пожарных, кабина автомобиля Lada была заполнена густым дымом.
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