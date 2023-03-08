Курганец украл 46 тысяч литров дизтоплива на миллион рублей

Курганец украл дизельное топливо на сумму более миллиона рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Курганской области с помощью подделанных документов украл 46 тысяч литров дизельного топлива на сумму больше миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ФССП.

«Правоохранительными органами установлено, что мужчина подделывал путевые листы на расход дизельного топлива, таким образом он совершил хищение в особо крупном размере — около 46 тысяч литров дизтоплива. Суд установил вину гражданина, он должен был выплатить пострадавшей организации материальный ущерб в размере одного миллион 146 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сначала курганец возмещал ущерб небольшими суммами, а после прекратил платить вовсе. Судебные приставы направили письмо его работодателю, по которому 70% его зарплаты пойдет на выплату пострадавшей компании. Сотрудники курганского УФССП проверили имущество мужчины и нашли новую недвижимость. Курганцу вынесено постановление, в котором запретили регистрировать новое имущество. После предупреждения о том, что по старому имуществу пройдет оценка, курганец выплатил оставшуюся сумму долга — около 670 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с банковских счетов. К одному из пострадавших, мужчина зашел в дом, забрал планшет и наличные.