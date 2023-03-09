09 марта 2023

В микрорайоне Кургана подростков начнут учить драться

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Курган, спорт, фссп, поединок, единоборства
В Кургане построят новый центр единоборств Фото:

В Кургане в микрорайоне Восточном появится второй в городе центр единоборств. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

«Почему в Восточном микрорайоне [построят]? Потому что там ничего нет. В прошлом году мы навели порядок с футбольным полем, которое рядышком находится. Тоже его облагородим, сделаем небольшую зону отдыха. Именно здесь возле, Дома молодежи, будет построен еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы его позиционируем, как центр единоборств. Мы хотим вырастить поколение, которое готово дать сдачу», — рассказал Моторин во время прямого эфира, который провели представители областного Центра управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Моторин отметил, что сейчас центр единоборств в Кургане располагается на улице Куйбышева. Новый центр построят возле аэропорта. Начальник управления добавил, что другой новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Заозерном районе. Место для его постройки выбрали из-за густонаселенности района.

Начальная стоимость строительства ФОКа, который будет расположен по адресу ул. Гагарина, 39в, составляет 143 млн рублей. Подрядчика планируют найти в апреле. Ранее там планировали построить ледовую арену, но из-за удорожания стройматериалов и работ власти отказались от этой идеи.

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В Кургане в микрорайоне Восточном появится второй в городе центр единоборств. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин. «Почему в Восточном микрорайоне [построят]? Потому что там ничего нет. В прошлом году мы навели порядок с футбольным полем, которое рядышком находится. Тоже его облагородим, сделаем небольшую зону отдыха. Именно здесь возле, Дома молодежи, будет построен еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы его позиционируем, как центр единоборств. Мы хотим вырастить поколение, которое готово дать сдачу», — рассказал Моторин во время прямого эфира, который провели представители областного Центра управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Моторин отметил, что сейчас центр единоборств в Кургане располагается на улице Куйбышева. Новый центр построят возле аэропорта. Начальник управления добавил, что другой новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Заозерном районе. Место для его постройки выбрали из-за густонаселенности района. Начальная стоимость строительства ФОКа, который будет расположен по адресу ул. Гагарина, 39в, составляет 143 млн рублей. Подрядчика планируют найти в апреле. Ранее там планировали построить ледовую арену, но из-за удорожания стройматериалов и работ власти отказались от этой идеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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