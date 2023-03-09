В микрорайоне Кургана подростков начнут учить драться

В Кургане построят новый центр единоборств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Восточном появится второй в городе центр единоборств. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

«Почему в Восточном микрорайоне [построят]? Потому что там ничего нет. В прошлом году мы навели порядок с футбольным полем, которое рядышком находится. Тоже его облагородим, сделаем небольшую зону отдыха. Именно здесь возле, Дома молодежи, будет построен еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы его позиционируем, как центр единоборств. Мы хотим вырастить поколение, которое готово дать сдачу», — рассказал Моторин во время прямого эфира, который провели представители областного Центра управления регионом в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Моторин отметил, что сейчас центр единоборств в Кургане располагается на улице Куйбышева. Новый центр построят возле аэропорта. Начальник управления добавил, что другой новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Заозерном районе. Место для его постройки выбрали из-за густонаселенности района.

Начальная стоимость строительства ФОКа, который будет расположен по адресу ул. Гагарина, 39в, составляет 143 млн рублей. Подрядчика планируют найти в апреле. Ранее там планировали построить ледовую арену, но из-за удорожания стройматериалов и работ власти отказались от этой идеи.