Губернатор Моор поблагодарил силовиков, освободивших заложника

Александр Моор выразил благодарность силовикам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор поблагодарил силовиков, участвовавших в освобождении заложника из «Магнита». Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области», — процитировали Моора в инфоцентре.

В 2 часа ночи 10 марта ранее судимый преступник, вооружившись ножом, взял в заложники администратора магазина «Магнит». В освобождении участвовали сотрудники полиции при силовой поддержке подразделения СОБР Росгвардии.