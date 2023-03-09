09 марта 2023

Губернатор Моор поблагодарил силовиков, освободивших заложника

© Служба новостей «URA.RU»
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портреты политиков, чиновников. архив, моор александр
Александр Моор выразил благодарность силовикам Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор поблагодарил силовиков, участвовавших в освобождении заложника из «Магнита». Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области», — процитировали Моора в инфоцентре.

В 2 часа ночи 10 марта ранее судимый преступник, вооружившись ножом, взял в заложники администратора магазина «Магнит». В освобождении участвовали сотрудники полиции при силовой поддержке подразделения СОБР Росгвардии.

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Тюменский губернатор Александр Моор поблагодарил силовиков, участвовавших в освобождении заложника из «Магнита». Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области. «Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области», — процитировали Моора в инфоцентре. В 2 часа ночи 10 марта ранее судимый преступник, вооружившись ножом, взял в заложники администратора магазина «Магнит». В освобождении участвовали сотрудники полиции при силовой поддержке подразделения СОБР Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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