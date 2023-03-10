10 марта 2023

В Тюмени директор школы хочет превратить учителей в уборщиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, уборщица, триколор, флаг россии, избирательнй участок, общероссийское голосование
В Тюмени директор школы хочет принудить учителей убирать классы по выходным Фото:

Директор Тюменской школы № 94 во втором корпусе в Европейском районе нашла выход на жалобы родителей по поводу грязи в их учебном заведении. Она решила превратить учителей в уборщиц. Об этом жалуются родители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

«Учителя вынуждены в свои законные выходные дни в добровольном (читай — принудительном) порядке убирать кабинеты. Что, как очевидно, в их обязанности не входит от слова совсем», — выражает свое мнение один из родителей в группе «ЧС Тюмень».

Ранее агентство писало, что во втором корпусе тюменской школы № 45 ученикам приходится заниматься в помещениях, не предназначенных для этого. Происходит это из-за того, что мест в классах не хватает. На это жалуются родители учащихся в социальных сетях.

Родители жалуются на обращение директора школы к учителям
Фото:

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Директор Тюменской школы № 94 во втором корпусе в Европейском районе нашла выход на жалобы родителей по поводу грязи в их учебном заведении. Она решила превратить учителей в уборщиц. Об этом жалуются родители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Учителя вынуждены в свои законные выходные дни в добровольном (читай — принудительном) порядке убирать кабинеты. Что, как очевидно, в их обязанности не входит от слова совсем», — выражает свое мнение один из родителей в группе «ЧС Тюмень». Ранее агентство писало, что во втором корпусе тюменской школы № 45 ученикам приходится заниматься в помещениях, не предназначенных для этого. Происходит это из-за того, что мест в классах не хватает. На это жалуются родители учащихся в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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