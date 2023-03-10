В Тюмени директор школы хочет превратить учителей в уборщиц

В Тюмени директор школы хочет принудить учителей убирать классы по выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Тюменской школы № 94 во втором корпусе в Европейском районе нашла выход на жалобы родителей по поводу грязи в их учебном заведении. Она решила превратить учителей в уборщиц. Об этом жалуются родители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

«Учителя вынуждены в свои законные выходные дни в добровольном (читай — принудительном) порядке убирать кабинеты. Что, как очевидно, в их обязанности не входит от слова совсем», — выражает свое мнение один из родителей в группе «ЧС Тюмень».

Ранее агентство писало, что во втором корпусе тюменской школы № 45 ученикам приходится заниматься в помещениях, не предназначенных для этого. Происходит это из-за того, что мест в классах не хватает. На это жалуются родители учащихся в социальных сетях.