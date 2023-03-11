11 марта 2023
10 марта 2023
09 марта 2023

В муниципалитете ЯНАО из-за непогоды закрыли автодорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
В мэрии посоветовали не покидать населенные пункты Фото:

Движение транспорта на автомобильной дороге между поселком Тазовский и селом Газ-Сале в ЯНАО закрыли 12 марта. Об этом сообщили в администрации Тазовского района.

«Из-за непогоды на автодороге Тазовский — Газ-Сале ограничено движение для любого транспорта, кроме снегоуборочной техники. Рекомендуем перенести поездки и не покидать населенных пунктов!» — сообщается в telegram-канале мэрии.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли два региональных зимника, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. Синоптики продлили предупреждение о непогоде, 13 марта в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.

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Движение транспорта на автомобильной дороге между поселком Тазовский и селом Газ-Сале в ЯНАО закрыли 12 марта. Об этом сообщили в администрации Тазовского района. «Из-за непогоды на автодороге Тазовский — Газ-Сале ограничено движение для любого транспорта, кроме снегоуборочной техники. Рекомендуем перенести поездки и не покидать населенных пунктов!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли два региональных зимника, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. Синоптики продлили предупреждение о непогоде, 13 марта в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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