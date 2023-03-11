В муниципалитете ЯНАО из-за непогоды закрыли автодорогу

12 марта 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В мэрии посоветовали не покидать населенные пункты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Движение транспорта на автомобильной дороге между поселком Тазовский и селом Газ-Сале в ЯНАО закрыли 12 марта. Об этом сообщили в администрации Тазовского района. «Из-за непогоды на автодороге Тазовский — Газ-Сале ограничено движение для любого транспорта, кроме снегоуборочной техники. Рекомендуем перенести поездки и не покидать населенных пунктов!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли два региональных зимника, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. Синоптики продлили предупреждение о непогоде, 13 марта в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.

Движение транспорта на автомобильной дороге между поселком Тазовский и селом Газ-Сале в ЯНАО закрыли 12 марта. Об этом сообщили в администрации Тазовского района. «Из-за непогоды на автодороге Тазовский — Газ-Сале ограничено движение для любого транспорта, кроме снегоуборочной техники. Рекомендуем перенести поездки и не покидать населенных пунктов!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли два региональных зимника, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. Синоптики продлили предупреждение о непогоде, 13 марта в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.