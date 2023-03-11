В муниципалитете ЯНАО из-за непогоды закрыли автодорогу

В мэрии посоветовали не покидать населенные пункты
Движение транспорта на автомобильной дороге между поселком Тазовский и селом Газ-Сале в ЯНАО закрыли 12 марта. Об этом сообщили в администрации Тазовского района.
«Из-за непогоды на автодороге Тазовский — Газ-Сале ограничено движение для любого транспорта, кроме снегоуборочной техники. Рекомендуем перенести поездки и не покидать населенных пунктов!» — сообщается в telegram-канале мэрии.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли два региональных зимника, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп. Синоптики продлили предупреждение о непогоде, 13 марта в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.
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