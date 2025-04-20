Ученые открыли новый цвет, которые видели только пять человек в мире. Фото

SciAdv: лазерная стимуляция сетчатки позволила открыть новый оттенок цвета
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Ученые открыли цвет в ходе эксперимента
Ученые открыли цвет в ходе эксперимента Фото:

В США исследователи сообщили об открытии нового цвета, ранее неизвестного науке. Пятеро человек, которым удалось его наблюдать, описывают оттенок как нечто среднее между синим и зеленым. Об этом сообщает газета The Guardian. 

«Невозможно передать этот цвет в статье или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет», — передает издание слова ученого-визуалиста Остина Рурда.

Исследователи из США смогли получить новый цвет в ходе эксперимента, в котором применялись лазерные импульсы для воздействия на глаза участников. Посредством стимуляции отдельных фоторецепторных клеток сетчатки ученым удалось расширить границы зрительного восприятия за пределы обычных возможностей человека.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, результатом эксперимента стало появление на изображении цветного пятна, занимающего область, примерно вдвое превышающую размер полной Луны. Этот цвет невозможно различить невооруженным глазом при естественном освещении. Новый оттенок получил название olo.

Новый оттенок представляет собой что-то среднее между синим и зеленым
Новый оттенок представляет собой что-то среднее между синим и зеленым
Фото:

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В США исследователи сообщили об открытии нового цвета, ранее неизвестного науке. Пятеро человек, которым удалось его наблюдать, описывают оттенок как нечто среднее между синим и зеленым. Об этом сообщает газета The Guardian.  «Невозможно передать этот цвет в статье или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет», — передает издание слова ученого-визуалиста Остина Рурда. Исследователи из США смогли получить новый цвет в ходе эксперимента, в котором применялись лазерные импульсы для воздействия на глаза участников. Посредством стимуляции отдельных фоторецепторных клеток сетчатки ученым удалось расширить границы зрительного восприятия за пределы обычных возможностей человека. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, результатом эксперимента стало появление на изображении цветного пятна, занимающего область, примерно вдвое превышающую размер полной Луны. Этот цвет невозможно различить невооруженным глазом при естественном освещении. Новый оттенок получил название olo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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