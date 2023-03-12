12 марта 2023
11 марта 2023

Губернатор Шумков порадовался обвалу банковского сектора США

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков высказался по поводу обвала банковского сектора в США Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков порадовался обвалу банковского сектора в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ну кто б мог подумать. Ай-ай-ай, такой гегемон был — так дышал. Но пока еще разминка», — прокомментировал Шумков информацию, что акции ипотечного First Republic Bank в понедельник обвалились на 66%. Это 14-й банк США в списке Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне в США закрыли два обанкротившихся коммерческих банка.

Ранее URA.RU писало, что Шумков призывал помогать банкам в условиях кризиса без ущерба реальной экономике. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков порадовался обвалу банковского сектора в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ну кто б мог подумать. Ай-ай-ай, такой гегемон был — так дышал. Но пока еще разминка», — прокомментировал Шумков информацию, что акции ипотечного First Republic Bank в понедельник обвалились на 66%. Это 14-й банк США в списке Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне в США закрыли два обанкротившихся коммерческих банка. Ранее URA.RU писало, что Шумков призывал помогать банкам в условиях кризиса без ущерба реальной экономике. Он также предлагал представителям Центрального Банка России вместо валюты покупать за рубли русское золото.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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