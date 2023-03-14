Жителей Кургана несколько раз оставят без воды

15 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Отключать воду будут во время реконструкции очистных сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане во время реконструкции в этом и 2024 году будут несколько раз остановлена работа Арбинских очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Мы заранее готовимся к остановкам сооружений и проведем их в сжатые сроки. Работы будем планировать таким образом, чтобы уложиться в сутки», — цитируют в «Водном Союзе» гендиректора компании Владимира Овсянникова. Во время реконструкции, в том числе, будет построен цех деманганации, для удаления марганца из природной воды. Также во время реконструкции сети и оборудование сооружений приведут к нормативным показателям. Контракт на реконструкцию был заключен 14 марта. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. В компании отметили, что очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают 45 лет. Сейчас строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары очистных сооружений имеют сверхнормативный процент износа.

В Кургане во время реконструкции в этом и 2024 году будут несколько раз остановлена работа Арбинских очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Мы заранее готовимся к остановкам сооружений и проведем их в сжатые сроки. Работы будем планировать таким образом, чтобы уложиться в сутки», — цитируют в «Водном Союзе» гендиректора компании Владимира Овсянникова. Во время реконструкции, в том числе, будет построен цех деманганации, для удаления марганца из природной воды. Также во время реконструкции сети и оборудование сооружений приведут к нормативным показателям. Контракт на реконструкцию был заключен 14 марта. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. В компании отметили, что очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают 45 лет. Сейчас строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары очистных сооружений имеют сверхнормативный процент износа.