14 марта 2023

Жителей Кургана несколько раз оставят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Отключать воду будут во время реконструкции очистных сооружений Фото:

В Кургане во время реконструкции в этом и 2024 году будут несколько раз остановлена работа Арбинских очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Мы заранее готовимся к остановкам сооружений и проведем их в сжатые сроки. Работы будем планировать таким образом, чтобы уложиться в сутки», — цитируют в «Водном Союзе» гендиректора компании Владимира Овсянникова.

Во время реконструкции, в том числе, будет построен цех деманганации, для удаления марганца из природной воды. Также во время реконструкции сети и оборудование сооружений приведут к нормативным показателям.

Контракт на реконструкцию был заключен 14 марта. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. В компании отметили, что очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают 45 лет. Сейчас строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары очистных сооружений имеют сверхнормативный процент износа.

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В Кургане во время реконструкции в этом и 2024 году будут несколько раз остановлена работа Арбинских очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Мы заранее готовимся к остановкам сооружений и проведем их в сжатые сроки. Работы будем планировать таким образом, чтобы уложиться в сутки», — цитируют в «Водном Союзе» гендиректора компании Владимира Овсянникова. Во время реконструкции, в том числе, будет построен цех деманганации, для удаления марганца из природной воды. Также во время реконструкции сети и оборудование сооружений приведут к нормативным показателям. Контракт на реконструкцию был заключен 14 марта. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. В компании отметили, что очистные сооружения водопровода «Арбинка» работают 45 лет. Сейчас строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары очистных сооружений имеют сверхнормативный процент износа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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