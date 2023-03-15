В одной из курганских гимназий закупали продукты по завышенным ценам

В Курганской гимназии закупали продукты по завышенным ценам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской гимназии №30 закупали продукты питания по ценам выше, чем для других образовательных учреждений у одного и того же поставщика. Нарушения также найдены у организации, которая обеспечивает питанием всех школьников. Об этом сообщается в отчете Контрольно-счетной палаты о деятельности за 2022 год, поступившим в распоряжение URA.RU.

«Сравнительный выборочный анализ цен продуктов питания показал, что закупочные цены на некоторые категории продуктов питания, произведенные у единственного поставщика, выше, чем цены на аналогичные товары этого же поставщика для других общеобразовательных организаций, заключавших с ним договоры на основании результатов проведенных конкурсов. Кроме того, выявлены неэффективные расходы городского бюджета в сумме 16,5 тыс. рублей», — написано в тексте документа.

Нарушения также были выявлены еще в ряде школ. Руководителям направлены письма, где говорится о соблюдении требований к меню и к правильному составлению договоров.

Кроме того, специалисты отметили нарушения по требованиям бухгалтерского учета в деятельности «Комбината питания», который обеспечивает школы обедами. Выборочная проверка расходов продуктов питания показала расхождения между нормами и реальными затратами. Все это отразилось на работе организации. Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что зампрокурора Курганской области нашел нарушения, связанные с организацией питания в Лебяжьевской специальной школе-интернате. Прокуратура взяла на особый контроль устранение этих недоработок.