Власти указали главе района в ЯНАО на хамство замов

16 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Чиновнику дали указание внимательнее следить за своими замами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве ЯНАО главе Приуральского района Ивану Сакалу рекомендовали присмотреться к своим зама из-за хамства в отношении подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Было несколько жалоб на замов Сакала. Теперь ему дали поручение внимательно следить за сотрудниками», — рассказывает инсайдер. По словам собеседника, на эту ситуацию обратили внимание, после случая в Красноселькупском районе. Там чиновница позволила себе нагрубить по телефону семье военнослужащего. Как отмечает инсайдер, теперь в правительстве опасаются повторения ситуации и взялись за вопрос основательно. В правительстве ЯНАО сообщили, что им о таких случаях неизвестно. Ранее сообщалось, что из-за вышеупомянутого скандала главе Красноселькупского района Юрии Фишеру рекомендовали провести зачистку кадров. После чего он сам задумался об отставке.

В правительстве ЯНАО главе Приуральского района Ивану Сакалу рекомендовали присмотреться к своим зама из-за хамства в отношении подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Было несколько жалоб на замов Сакала. Теперь ему дали поручение внимательно следить за сотрудниками», — рассказывает инсайдер. По словам собеседника, на эту ситуацию обратили внимание, после случая в Красноселькупском районе. Там чиновница позволила себе нагрубить по телефону семье военнослужащего. Как отмечает инсайдер, теперь в правительстве опасаются повторения ситуации и взялись за вопрос основательно. В правительстве ЯНАО сообщили, что им о таких случаях неизвестно. Ранее сообщалось, что из-за вышеупомянутого скандала главе Красноселькупского района Юрии Фишеру рекомендовали провести зачистку кадров. После чего он сам задумался об отставке.