15 марта 2023
14 марта 2023

Власти указали главе района в ЯНАО на хамство замов

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей областного военкомата. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, засадение
Чиновнику дали указание внимательнее следить за своими замами Фото:

В правительстве ЯНАО главе Приуральского района Ивану Сакалу рекомендовали присмотреться к своим зама из-за хамства в отношении подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Было несколько жалоб на замов Сакала. Теперь ему дали поручение внимательно следить за сотрудниками», — рассказывает инсайдер.

По словам собеседника, на эту ситуацию обратили внимание, после случая в Красноселькупском районе. Там чиновница позволила себе нагрубить по телефону семье военнослужащего. Как отмечает инсайдер, теперь в правительстве опасаются повторения ситуации и взялись за вопрос основательно. В правительстве ЯНАО сообщили, что им о таких случаях неизвестно.

Ранее сообщалось, что из-за вышеупомянутого скандала главе Красноселькупского района Юрии Фишеру рекомендовали провести зачистку кадров. После чего он сам задумался об отставке.

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В правительстве ЯНАО главе Приуральского района Ивану Сакалу рекомендовали присмотреться к своим зама из-за хамства в отношении подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Было несколько жалоб на замов Сакала. Теперь ему дали поручение внимательно следить за сотрудниками», — рассказывает инсайдер. По словам собеседника, на эту ситуацию обратили внимание, после случая в Красноселькупском районе. Там чиновница позволила себе нагрубить по телефону семье военнослужащего. Как отмечает инсайдер, теперь в правительстве опасаются повторения ситуации и взялись за вопрос основательно. В правительстве ЯНАО сообщили, что им о таких случаях неизвестно. Ранее сообщалось, что из-за вышеупомянутого скандала главе Красноселькупского района Юрии Фишеру рекомендовали провести зачистку кадров. После чего он сам задумался об отставке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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