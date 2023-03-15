В России предложили сократить количество парковочных мест

16 марта 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Парковочные места станут больше, однако их количество сократится Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России намерены создать послабление для послабления для девелоперов, указывая в Росреестре машиноместа на парковке не одним лотом, а несколькими, что приведет к сокращению парковочных мест. Об этом следует из документа Министерства строительства РФ. Застройщики получат разрешение на строительство многоэтажек с парковками, которые вмещают более одного машиноместа, передает данные документа Минстроя РФ « Коммерсант ». Парковка должна быть не меньше 5,3 метров в длину и 2,5 метров в ширину, однако максимальный размер парковочного места неограничен. По словам зампреда комитета «Деловой России» по строительству Алексея Долматова, документ Минстроя необходим для застройщиков, потому что сейчас строительство паркингов нерентабельно. На данный момент к завершению строительства многоэтажек остается более 50% непроданных парковочных мест. Ранее URA.RU сообщало, что В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Парковку планируют разрешить только в тех случаях если позволяет пропускная способность магистрали.

В России намерены создать послабление для послабления для девелоперов, указывая в Росреестре машиноместа на парковке не одним лотом, а несколькими, что приведет к сокращению парковочных мест. Об этом следует из документа Министерства строительства РФ. Застройщики получат разрешение на строительство многоэтажек с парковками, которые вмещают более одного машиноместа, передает данные документа Минстроя РФ «Коммерсант». Парковка должна быть не меньше 5,3 метров в длину и 2,5 метров в ширину, однако максимальный размер парковочного места неограничен. По словам зампреда комитета «Деловой России» по строительству Алексея Долматова, документ Минстроя необходим для застройщиков, потому что сейчас строительство паркингов нерентабельно. На данный момент к завершению строительства многоэтажек остается более 50% непроданных парковочных мест. Ранее URA.RU сообщало, что В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Парковку планируют разрешить только в тех случаях если позволяет пропускная способность магистрали.