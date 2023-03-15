15 марта 2023

В России предложили сократить количество парковочных мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземный паркинг у Центрального стадиона под улицей Татищева в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Екатеринбург, места для инвалидов, подземный паркинг, парковка, гараж, стоянка
Парковочные места станут больше, однако их количество сократится Фото:

В России намерены создать послабление для послабления для девелоперов, указывая в Росреестре машиноместа на парковке не одним лотом, а несколькими, что приведет к сокращению парковочных мест. Об этом следует из документа Министерства строительства РФ.

Застройщики получат разрешение на строительство многоэтажек с парковками, которые вмещают более одного машиноместа, передает данные документа Минстроя РФ «Коммерсант». Парковка должна быть не меньше 5,3 метров в длину и 2,5 метров в ширину, однако максимальный размер парковочного места неограничен.

По словам зампреда комитета «Деловой России» по строительству Алексея Долматова, документ Минстроя необходим для застройщиков, потому что сейчас строительство паркингов нерентабельно. На данный момент к завершению строительства многоэтажек остается более 50% непроданных парковочных мест.

Ранее URA.RU сообщало, что В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Парковку планируют разрешить только в тех случаях если позволяет пропускная способность магистрали.

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В России намерены создать послабление для послабления для девелоперов, указывая в Росреестре машиноместа на парковке не одним лотом, а несколькими, что приведет к сокращению парковочных мест. Об этом следует из документа Министерства строительства РФ. Застройщики получат разрешение на строительство многоэтажек с парковками, которые вмещают более одного машиноместа, передает данные документа Минстроя РФ «Коммерсант». Парковка должна быть не меньше 5,3 метров в длину и 2,5 метров в ширину, однако максимальный размер парковочного места неограничен. По словам зампреда комитета «Деловой России» по строительству Алексея Долматова, документ Минстроя необходим для застройщиков, потому что сейчас строительство паркингов нерентабельно. На данный момент к завершению строительства многоэтажек остается более 50% непроданных парковочных мест. Ранее URA.RU сообщало, что В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Парковку планируют разрешить только в тех случаях если позволяет пропускная способность магистрали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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