17 марта 2023
16 марта 2023

В Тюмени к 2024 году появится новый торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торговых центров после карантина, ТЦ Кристалл.Тюмень, тц кристалл
Помимо ТЦ планируется построить кафе Фото:

В Тюмени построят новый торговый цент районного формата. Данные представлены в постановлении администрации города Тюмени о внесении изменений в проект планировки территории района «Южный».

«Социальная инфраструктура — планируется строительство кафе на 30 мест, а также торговый центр 700 квадратных метров торговой площади», — передает «РБК Тюмень» информацию из постановления, опубликованного администрацией города. Там также указывают, что торговый центр будет районного формата, а появится он к 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало, что сервисы частных объявлений оказались переполнены предложениями о покупке готового бизнеса в Тюмени. Эксперт объяснил, что предприниматели не торопятся расширять свой бизнес, а многие из них наоборот, решили избавиться от него, чтобы не бороться с низкой доходностью и другими проблемами.

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В Тюмени построят новый торговый цент районного формата. Данные представлены в постановлении администрации города Тюмени о внесении изменений в проект планировки территории района «Южный». «Социальная инфраструктура — планируется строительство кафе на 30 мест, а также торговый центр 700 квадратных метров торговой площади», — передает «РБК Тюмень» информацию из постановления, опубликованного администрацией города. Там также указывают, что торговый центр будет районного формата, а появится он к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы частных объявлений оказались переполнены предложениями о покупке готового бизнеса в Тюмени. Эксперт объяснил, что предприниматели не торопятся расширять свой бизнес, а многие из них наоборот, решили избавиться от него, чтобы не бороться с низкой доходностью и другими проблемами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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