В Тюмени к 2024 году появится новый торговый центр

В Тюмени построят новый торговый цент районного формата. Данные представлены в постановлении администрации города Тюмени о внесении изменений в проект планировки территории района «Южный».
«Социальная инфраструктура — планируется строительство кафе на 30 мест, а также торговый центр 700 квадратных метров торговой площади», — передает «РБК Тюмень» информацию из постановления, опубликованного администрацией города. Там также указывают, что торговый центр будет районного формата, а появится он к 2024 году.
Ранее URA.RU сообщало, что сервисы частных объявлений оказались переполнены предложениями о покупке готового бизнеса в Тюмени. Эксперт объяснил, что предприниматели не торопятся расширять свой бизнес, а многие из них наоборот, решили избавиться от него, чтобы не бороться с низкой доходностью и другими проблемами.
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