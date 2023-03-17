В Тюмени к 2024 году появится новый торговый центр

18 марта 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Помимо ТЦ планируется построить кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени построят новый торговый цент районного формата. Данные представлены в постановлении администрации города Тюмени о внесении изменений в проект планировки территории района «Южный». «Социальная инфраструктура — планируется строительство кафе на 30 мест, а также торговый центр 700 квадратных метров торговой площади», — передает «РБК Тюмень» информацию из постановления, опубликованного администрацией города. Там также указывают, что торговый центр будет районного формата, а появится он к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы частных объявлений оказались переполнены предложениями о покупке готового бизнеса в Тюмени. Эксперт объяснил, что предприниматели не торопятся расширять свой бизнес, а многие из них наоборот, решили избавиться от него, чтобы не бороться с низкой доходностью и другими проблемами.

В Тюмени построят новый торговый цент районного формата. Данные представлены в постановлении администрации города Тюмени о внесении изменений в проект планировки территории района «Южный». «Социальная инфраструктура — планируется строительство кафе на 30 мест, а также торговый центр 700 квадратных метров торговой площади», — передает «РБК Тюмень» информацию из постановления, опубликованного администрацией города. Там также указывают, что торговый центр будет районного формата, а появится он к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы частных объявлений оказались переполнены предложениями о покупке готового бизнеса в Тюмени. Эксперт объяснил, что предприниматели не торопятся расширять свой бизнес, а многие из них наоборот, решили избавиться от него, чтобы не бороться с низкой доходностью и другими проблемами.