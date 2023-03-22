Детский омбудсмен ЯНАО сохранил свой пост

Данило Трубицын переизбран на новый срок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын переизбран на свой пост. Об этом стало известно на заседании заксобрания.

«Сегодня, 23 марта, ямальские депутаты единогласно избрали на пост Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данилу Трубицына. На рассмотрение в заксобрание его кандидатуру внес глава региона Дмитрий Артюхов», — говорится на сайте ведомства.

Трубицын будет занимать это пост ближайшие пять лет. Сразу после своего назначения он принял присягу.

Ранее агентство писало о том, что Данило Трубицын попал под санкции Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте Владимира Зеленского.