Курганца отправили в тюрьму за убийство родного брата лопатой

Курганец сядет в тюрьму за убийство брата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимого жителя Кургана отправят в тюрьму за убийство родного брата, которого он забил после ссоры лопатой. Данные появились на сайте областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Кургана <…> по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками по лицу и телу, а также не менее 15 ударов лопатой в область тела и головы», — приводят подробности преступления в прокуратуре. 42-летний мужчина получил наказание в виде 13 лет и 2 месяцев лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима.

Смертельная ссора случилась в октябре 2022 года. Фигурант дела позвал родного брата в гости и поссорился с ним во время распития спиртных напитков. Началась драка, от полученных травм гость умер на месте происшествия.

«На момент совершения убийства мужчина имел ряд непогашенных судимостей, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности», — отметили в прокуратуре. Мужчина свою вину на суде признал.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области насмерть забил инвалида, когда тот помешал ему украсть ружье. Обвинительное дело передали в областной суд.