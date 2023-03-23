В ЯНАО открылась первая клиника биохакинга

Клиника «Biorise» открылась в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое открылась первая на Ямале клиника биохакинга «Biorise». Как сообщил на открытии гендиректор компании Андрей Брюховецкий, в учреждении помощь пациентам смогут оказывать нутрициолог, психотерапевт, сексолог и другие.

«Мы сегодня открываем клинику биохакинга и IV-терапии „Biorise“ и клинику ментального здоровья „PSY“. „Biorise“ — это новое направление в медицине Ямала, где на первом месте стоит профилактика болезней. Клиника „PSY“ занимается диагностикой и лечением болезней нервной системы и психики, помогает справляться со стрессами и перегрузками», — сообщил Брюховецкий.

Клиника заключила партнерский контракт с российской компанией «Helix», поэтому в ней предоставляются услуги забора крови и отправки образцов в централизованную лабораторию. «Мы сможем предоставить населению города консультации врачей терапевта, нутрициолога, психиатра, логопеда, а в скором времени психотерапевта, сексолога, невролога и дерматокосметолога», — добавил гендиректор. Специалисты помогут составить программы правильного питания и физнагрузок, подготовят организм к беременности, восполнят дефициты недостающих витаминов и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном поселении Мужи в ЯНАО открылся роддом. Он был закрыт на ремонт.