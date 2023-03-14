В отдаленном селе ЯНАО после ремонта открылся роддом

В Мужах открылся роддом Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Мужи (ЯНАО) после ремонта был открыт роддом. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально».

«В Мужах после ремонта открылся роддом. Квалифицированную медпомощь вновь можно получать на месте, не выезжая за пределы Шурышкарского района», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что было утеплено здание и полы, а также окна и двери заменили на новые. Отделение уже начало принимать будущих мам.

Ранее власти Ямала рассказали о масштабном обновлении медицинского оборудования в регионе. В текущем году планируется закупить более 3 000 единиц новой медтехники.