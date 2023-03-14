14 марта 2023
13 марта 2023

В отдаленном селе ЯНАО после ремонта открылся роддом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, младенец, перинатальный центр, кювез
В Мужах открылся роддом Фото:

В селе Мужи (ЯНАО) после ремонта был открыт роддом. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально».

«В Мужах после ремонта открылся роддом. Квалифицированную медпомощь вновь можно получать на месте, не выезжая за пределы Шурышкарского района», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что было утеплено здание и полы, а также окна и двери заменили на новые. Отделение уже начало принимать будущих мам.

Ранее власти Ямала рассказали о масштабном обновлении медицинского оборудования в регионе. В текущем году планируется закупить более 3 000 единиц новой медтехники.

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В селе Мужи (ЯНАО) после ремонта был открыт роддом. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально». «В Мужах после ремонта открылся роддом. Квалифицированную медпомощь вновь можно получать на месте, не выезжая за пределы Шурышкарского района», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что было утеплено здание и полы, а также окна и двери заменили на новые. Отделение уже начало принимать будущих мам. Ранее власти Ямала рассказали о масштабном обновлении медицинского оборудования в регионе. В текущем году планируется закупить более 3 000 единиц новой медтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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