Украинские военные назвали самое опасное оружие России Офицер ВСУ назвал «Солнцепек» самым опасным оружием России 25 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + ТОС-1А «Солнцепек» является самым опасным оружием России, заявил офицер ВСУ Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Об этом рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ). «При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно», — передает слова офицера украинское издание «Страна». Он подчеркнул, что удар «Солнцепека» выжигает все, что находится в радиусе поражения. Также совместно с ТОС высокоэффективным оружием являются авиабомбы ФАБ, которые разрушают любые укрепления. Использование этих видов оружия оказало существенное позитивное влияние на ситуацию под Бахмутом в пользу России, заключил офицер ВСУ. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», разработанная в 2001 году, предназначена для поражения объектов противника на дистанции до шести километров. Снаряд системы при подрыве образует большое избыточное давление, которое имеет разрушительный эффект для сил противника. Ранее в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300. Самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Об этом рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ). «При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно», — передает слова офицера украинское издание «Страна». Он подчеркнул, что удар «Солнцепека» выжигает все, что находится в радиусе поражения. Также совместно с ТОС высокоэффективным оружием являются авиабомбы ФАБ, которые разрушают любые укрепления. Использование этих видов оружия оказало существенное позитивное влияние на ситуацию под Бахмутом в пользу России, заключил офицер ВСУ. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», разработанная в 2001 году, предназначена для поражения объектов противника на дистанции до шести километров. Снаряд системы при подрыве образует большое избыточное давление, которое имеет разрушительный эффект для сил противника. Ранее в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям