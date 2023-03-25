Украинские военные назвали самое опасное оружие России

Самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Об этом рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно», — передает слова офицера украинское издание «Страна». Он подчеркнул, что удар «Солнцепека» выжигает все, что находится в радиусе поражения. Также совместно с ТОС высокоэффективным оружием являются авиабомбы ФАБ, которые разрушают любые укрепления. Использование этих видов оружия оказало существенное позитивное влияние на ситуацию под Бахмутом в пользу России, заключил офицер ВСУ.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», разработанная в 2001 году, предназначена для поражения объектов противника на дистанции до шести километров. Снаряд системы при подрыве образует большое избыточное давление, которое имеет разрушительный эффект для сил противника.
Ранее в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300.
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