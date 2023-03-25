Украинские военные назвали самое опасное оружие России

Офицер ВСУ назвал «Солнцепек» самым опасным оружием России
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ТОС-1А «Солнцепек» является самым опасным оружием России, заявил офицер ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Об этом рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно», — передает слова офицера украинское издание «Страна». Он подчеркнул, что удар «Солнцепека» выжигает все, что находится в радиусе поражения. Также совместно с ТОС высокоэффективным оружием являются авиабомбы ФАБ, которые разрушают любые укрепления. Использование этих видов оружия оказало существенное позитивное влияние на ситуацию под Бахмутом в пользу России, заключил офицер ВСУ.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», разработанная в 2001 году, предназначена для поражения объектов противника на дистанции до шести километров. Снаряд системы при подрыве образует большое избыточное давление, которое имеет разрушительный эффект для сил противника.

Ранее в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300.

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Самым опасным российским оружием является тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня типа «Солнцепек», выживаемость при ударе которой близка к нулю. Об этом рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ). «При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно», — передает слова офицера украинское издание «Страна». Он подчеркнул, что удар «Солнцепека» выжигает все, что находится в радиусе поражения. Также совместно с ТОС высокоэффективным оружием являются авиабомбы ФАБ, которые разрушают любые укрепления. Использование этих видов оружия оказало существенное позитивное влияние на ситуацию под Бахмутом в пользу России, заключил офицер ВСУ. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», разработанная в 2001 году, предназначена для поражения объектов противника на дистанции до шести километров. Снаряд системы при подрыве образует большое избыточное давление, которое имеет разрушительный эффект для сил противника. Ранее в ВСУ назвали оружие, которое также представляет для украинской армии большую опасность. Таковыми стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», имеющие возможность несения ядерного заряда. Также беспокойство в рядах ВСУ вызывают ракеты С-300.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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