В Курганской области суд заблокировал страницы проституток

Прокурор потребовал закрыть сайты с проститутками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По решению Далматовского райсуда в Курганской области информацию, размещенную на сайтах, об оказании интимных услуг за деньги признали запрещенной к распространению в РФ и заблокировали. Иск подал районный прокурор.

«Путем мониторинга сети „Интернет“ выявлены сайты: <…>, на которых размещена информация об оказании сексуальных услуг за плату. Размещена информация о возможности получения интим-услуг, а также анкеты и контактные данные девушек, которые занимаются проституцией. <…> Cуд решил исковое заявление прокурора Далматовского района удовлетворить», — указано в документе.

Речь идет о четырех ресурсах. Установить их владельцев не удалось. В материалах сказано, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца. Пока таких желающих не нашлось.

Летом прошлого года URA.RU писало о жителях Кургана, которые остались недовольны ценником на интим-услуги в городе, а также обликом сотрудниц этой сферы. Источники информационного агентства сообщали, что на территории наблюдается дефицит девушек. В надзорных ведомствах напоминают, что в РФ установлена уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией, за деяния, направленные на организацию этой деятельности другими лицами и за вовлечение в получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.