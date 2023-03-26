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23 марта 2023

В ЯНАО средняя зарплата в малых городах выросла на 12 процентов

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселках и малых городах ЯНАО средняя зарплата жителей составила почти 116 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО прирост зарплаты в сельских населенных пунктах и малых городах в 2022 году составил 12 процентов. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг.

«В 2022 году прирост зарплаты составил 12 процентов. В малых городах ЯНАО жители получают 80 процентов от зарплат жителей в больших городах», — сообщает данные экспертов РИА Новости.

В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах ЯНАО занял первое место. На среднюю зарплату жители небольших населенных пунктов могут приобрести 4,88 фиксированных наборов товаров и услуг.

Ранее URA.RU рассказало, что почти половина жителей Ямала получают более ста тысяч рублей в месяц. По данным Тюменьстата средняя зарплата в округе составляет почти 130 тысяч рублей.

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В ЯНАО прирост зарплаты в сельских населенных пунктах и малых городах в 2022 году составил 12 процентов. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. «В 2022 году прирост зарплаты составил 12 процентов. В малых городах ЯНАО жители получают 80 процентов от зарплат жителей в больших городах», — сообщает данные экспертов РИА Новости. В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах ЯНАО занял первое место. На среднюю зарплату жители небольших населенных пунктов могут приобрести 4,88 фиксированных наборов товаров и услуг. Ранее URA.RU рассказало, что почти половина жителей Ямала получают более ста тысяч рублей в месяц. По данным Тюменьстата средняя зарплата в округе составляет почти 130 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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