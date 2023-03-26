В ЯНАО средняя зарплата в малых городах выросла на 12 процентов

В ЯНАО прирост зарплаты в сельских населенных пунктах и малых городах в 2022 году составил 12 процентов. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг.
«В 2022 году прирост зарплаты составил 12 процентов. В малых городах ЯНАО жители получают 80 процентов от зарплат жителей в больших городах», — сообщает данные экспертов РИА Новости.
В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах ЯНАО занял первое место. На среднюю зарплату жители небольших населенных пунктов могут приобрести 4,88 фиксированных наборов товаров и услуг.
Ранее URA.RU рассказало, что почти половина жителей Ямала получают более ста тысяч рублей в месяц. По данным Тюменьстата средняя зарплата в округе составляет почти 130 тысяч рублей.
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