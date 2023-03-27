27 марта 2023
26 марта 2023
25 марта 2023

Жители ЯНАО раскупили билеты на концерты комика Нурлана Сабурова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, сцена, зрители
Нурлан Сабуров выступит в ЯНАО в апреле Фото:

Жители Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (ЯНАО) раскупили большую часть билетов на концерты звезды ТНТ, комика Нурлана Сабурова. Афиша размещена на сайте артиста.

«Концерт „Принципы“ от резидента Standup Шоу на ТНТ. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова», — сообщается на сайте комика.

В Губкинском и Ноябрьске билеты остались только по бокам зала. В Салехарде на момент публикации новости свободно 13 мест. При этом на выступление в новоуренгойском ДС «Звездный» для покупки доступны несколько сотен билетов. Концерты пройдут с 16 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой. А житель Губкинского продает билеты на концерт комика в три раза дороже, чем на официальном сайте.

Для жителей Салехарда доступно 13 мест
Для жителей Салехарда доступно 13 мест
В ноябрьском зале остались места в боковых секторах
В ноябрьском зале остались места в боковых секторах
Для жителей Губкинского также доступны только боковые места
Для жителей Губкинского также доступны только боковые места
В Новом Уренгое есть свободные места во всех частях зала, где пройдет концерт
В Новом Уренгое есть свободные места во всех частях зала, где пройдет концерт

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Жители Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (ЯНАО) раскупили большую часть билетов на концерты звезды ТНТ, комика Нурлана Сабурова. Афиша размещена на сайте артиста. «Концерт „Принципы“ от резидента Standup Шоу на ТНТ. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова», — сообщается на сайте комика. В Губкинском и Ноябрьске билеты остались только по бокам зала. В Салехарде на момент публикации новости свободно 13 мест. При этом на выступление в новоуренгойском ДС «Звездный» для покупки доступны несколько сотен билетов. Концерты пройдут с 16 по 19 апреля. Ранее сообщалось, что 16 апреля Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой. А житель Губкинского продает билеты на концерт комика в три раза дороже, чем на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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