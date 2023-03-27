Жители Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (ЯНАО) раскупили большую часть билетов на концерты звезды ТНТ, комика Нурлана Сабурова. Афиша размещена на сайте артиста.
«Концерт „Принципы“ от резидента Standup Шоу на ТНТ. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова», — сообщается на сайте комика.
В Губкинском и Ноябрьске билеты остались только по бокам зала. В Салехарде на момент публикации новости свободно 13 мест. При этом на выступление в новоуренгойском ДС «Звездный» для покупки доступны несколько сотен билетов. Концерты пройдут с 16 по 19 апреля.
Ранее сообщалось, что 16 апреля Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой. А житель Губкинского продает билеты на концерт комика в три раза дороже, чем на официальном сайте.
Для жителей Салехарда доступно 13 мест
nurlansaburov.com
В ноябрьском зале остались места в боковых секторах
nurlansaburov.com
Для жителей Губкинского также доступны только боковые места
nurlansaburov.com
В Новом Уренгое есть свободные места во всех частях зала, где пройдет концерт
Жители Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (ЯНАО) раскупили большую часть билетов на концерты звезды ТНТ, комика Нурлана Сабурова. Афиша размещена на сайте артиста. «Концерт „Принципы“ от резидента Standup Шоу на ТНТ. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова», — сообщается на сайте комика. В Губкинском и Ноябрьске билеты остались только по бокам зала. В Салехарде на момент публикации новости свободно 13 мест. При этом на выступление в новоуренгойском ДС «Звездный» для покупки доступны несколько сотен билетов. Концерты пройдут с 16 по 19 апреля. Ранее сообщалось, что 16 апреля Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой. А житель Губкинского продает билеты на концерт комика в три раза дороже, чем на официальном сайте.