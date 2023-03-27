Нурлан Сабуров выступит в ЯНАО в апреле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (ЯНАО) раскупили большую часть билетов на концерты звезды ТНТ, комика Нурлана Сабурова. Афиша размещена на сайте артиста.

«Концерт „Принципы“ от резидента Standup Шоу на ТНТ. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности — в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова», — сообщается на сайте комика.

В Губкинском и Ноябрьске билеты остались только по бокам зала. В Салехарде на момент публикации новости свободно 13 мест. При этом на выступление в новоуренгойском ДС «Звездный» для покупки доступны несколько сотен билетов. Концерты пройдут с 16 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой. А житель Губкинского продает билеты на концерт комика в три раза дороже, чем на официальном сайте.

Для жителей Салехарда доступно 13 мест nurlansaburov.com

В ноябрьском зале остались места в боковых секторах nurlansaburov.com

Для жителей Губкинского также доступны только боковые места nurlansaburov.com