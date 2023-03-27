Максим Белов ранее работал в департаменте спорта в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления спорта в Новом Уренгое (ЯНАО) Максим Белов, которого на это место назначил ставленник губернатора Стас Чернавских, просится о переводе обратно в Салехард. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, работа в городской мэрии управленцу не нравится, а местные чиновники его не жалуют.

«Белов на днях просился обратно в Салехард в департамент спорта, но Чернавских ему в этом отказал. При этом отношения в мэрии у управленца не складываются», — сообщил инсайдер. По словам источника, причиной отказа стало не только то, что с уходом Белова на эту должность некого будет поставить, но и то, что потеря «своего» человека ослабит позиции Чернавского.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. В пресс-службе мэрии ответили, что информация не соответствует действительности.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Белов был назначен на должность начальника управления спорта в феврале этого года. Его кандидатуру выбрали из резерва. До этого Белов работал в департаменте спорта ЯНАО.