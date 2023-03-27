27 марта 2023
26 марта 2023
25 марта 2023

В мэрии ЯНАО управленец, проработавший два месяца, просится на старое место. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Максим Белов ранее работал в департаменте спорта в Салехарде Фото:

Начальник управления спорта в Новом Уренгое (ЯНАО) Максим Белов, которого на это место назначил ставленник губернатора Стас Чернавских, просится о переводе обратно в Салехард. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, работа в городской мэрии управленцу не нравится, а местные чиновники его не жалуют.

«Белов на днях просился обратно в Салехард в департамент спорта, но Чернавских ему в этом отказал. При этом отношения в мэрии у управленца не складываются», — сообщил инсайдер. По словам источника, причиной отказа стало не только то, что с уходом Белова на эту должность некого будет поставить, но и то, что потеря «своего» человека ослабит позиции Чернавского.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. В пресс-службе мэрии ответили, что информация не соответствует действительности.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Белов был назначен на должность начальника управления спорта в феврале этого года. Его кандидатуру выбрали из резерва. До этого Белов работал в департаменте спорта ЯНАО.

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Начальник управления спорта в Новом Уренгое (ЯНАО) Максим Белов, которого на это место назначил ставленник губернатора Стас Чернавских, просится о переводе обратно в Салехард. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, работа в городской мэрии управленцу не нравится, а местные чиновники его не жалуют. «Белов на днях просился обратно в Салехард в департамент спорта, но Чернавских ему в этом отказал. При этом отношения в мэрии у управленца не складываются», — сообщил инсайдер. По словам источника, причиной отказа стало не только то, что с уходом Белова на эту должность некого будет поставить, но и то, что потеря «своего» человека ослабит позиции Чернавского. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. В пресс-службе мэрии ответили, что информация не соответствует действительности. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Белов был назначен на должность начальника управления спорта в феврале этого года. Его кандидатуру выбрали из резерва. До этого Белов работал в департаменте спорта ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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