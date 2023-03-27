Ямалец призывал к терроризму в своих социальных сетях

Мужчина публиковал материалы, призывающие к экстремизму и насилию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Нового Уренгоя публично призывал к терроризму в своих социальных сетях, открытых для общего доступа. Об этом сообщает ямальское управление СК России в своем telegram-канале.

«Мужчина, находясь в Новом Уренгое, создал страницы в социальных сетях „Интернет“. В период 2020—2021 годов он опубликовал на этих страницах текстовые записи, фотоизображения и комментарии, направленные на формирование у граждан идеологии терроризма и экстремизма и представления о допустимости осуществления насилия», — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказало, как в ЯНАО налаживают борьбу с проявлениями терроризма. В частности, общественники предлагают ввести в школах военные игры и социальный ликбез.