27 марта 2023
26 марта 2023
25 марта 2023

Ямалец призывал к терроризму в своих социальных сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина публиковал материалы, призывающие к экстремизму и насилию Фото:

Житель Нового Уренгоя публично призывал к терроризму в своих социальных сетях, открытых для общего доступа. Об этом сообщает ямальское управление СК России в своем telegram-канале.

«Мужчина, находясь в Новом Уренгое, создал страницы в социальных сетях „Интернет“. В период 2020—2021 годов он опубликовал на этих страницах текстовые записи, фотоизображения и комментарии, направленные на формирование у граждан идеологии терроризма и экстремизма и представления о допустимости осуществления насилия», — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказало, как в ЯНАО налаживают борьбу с проявлениями терроризма. В частности, общественники предлагают ввести в школах военные игры и социальный ликбез.

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Житель Нового Уренгоя публично призывал к терроризму в своих социальных сетях, открытых для общего доступа. Об этом сообщает ямальское управление СК России в своем telegram-канале. «Мужчина, находясь в Новом Уренгое, создал страницы в социальных сетях „Интернет“. В период 2020—2021 годов он опубликовал на этих страницах текстовые записи, фотоизображения и комментарии, направленные на формирование у граждан идеологии терроризма и экстремизма и представления о допустимости осуществления насилия», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU рассказало, как в ЯНАО налаживают борьбу с проявлениями терроризма. В частности, общественники предлагают ввести в школах военные игры и социальный ликбез.
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