Новый чиновник курганского правительства усилил контроль за перевозками

Руководитель отдела транспорта департамента экономического развития Курганской области Андрей Пушкин стал заместителем председателя конкурсной комиссии, которая разрешает перевозчикам работать на межмуниципальных маршрутах. Данная информация размещена на сайте департамента.
«Приказываю внести в приказ <…> „О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок“ изменение. <…> Состав конкурсной комиссии: <…> Пушкин Андрей Сергеевич — заместитель председателя конкурсной комиссии», — указано в документе, размещенном сайте.
Также в комиссии состоят еще четыре представителя департамента. Помимо них членами комиссии являются сотрудники УГИБДД, ООО «Авто-Тревел» и представители областного отделения Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и некоммерческого партнерства «Кургандортранс». Представители этих четырех организаций участвуют в работе комиссии по согласованию.
Пушкин возглавил отдел в департаменте в конце февраля. Ранее он руководил курганским территориальным отделом Госавтодорнадзора.
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