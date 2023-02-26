Курганские власти назначили чиновника, который будет отвечать за транспорт

Руководителем отдела транспорта Департамента экономического развития Курганской области стал Андрей Пушкин. Данная информация размещена на сайте департамента.
«Отдел транспорта. Пушкин Андрей Сергеевич — начальник отдела», — указано на сайте. Пушкин ответил на звонок корреспондента, но попросил отправить вопросы по теме в формате официального запроса. Запрос был направлен в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами.
Ранее Пушкин возглавлял Курганский территориальный отдел Госавтодорнадзора. Позже функции организации передали местному отделу Ространснадзора. Его возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. В феврале сообщалось, что в департамент экономического развития набирают сотрудников в кадровый резерв.
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