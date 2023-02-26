Курганские власти назначили чиновника, который будет отвечать за транспорт

27 февраля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В департаменте экономического развития назначили руководителя отдела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителем отдела транспорта Департамента экономического развития Курганской области стал Андрей Пушкин. Данная информация размещена на сайте департамента. «Отдел транспорта. Пушкин Андрей Сергеевич — начальник отдела», — указано на сайте. Пушкин ответил на звонок корреспондента, но попросил отправить вопросы по теме в формате официального запроса. Запрос был направлен в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. Ранее Пушкин возглавлял Курганский территориальный отдел Госавтодорнадзора. Позже функции организации передали местному отделу Ространснадзора. Его возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. В феврале сообщалось, что в департамент экономического развития набирают сотрудников в кадровый резерв.

Руководителем отдела транспорта Департамента экономического развития Курганской области стал Андрей Пушкин. Данная информация размещена на сайте департамента. «Отдел транспорта. Пушкин Андрей Сергеевич — начальник отдела», — указано на сайте. Пушкин ответил на звонок корреспондента, но попросил отправить вопросы по теме в формате официального запроса. Запрос был направлен в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. Ранее Пушкин возглавлял Курганский территориальный отдел Госавтодорнадзора. Позже функции организации передали местному отделу Ространснадзора. Его возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. В феврале сообщалось, что в департамент экономического развития набирают сотрудников в кадровый резерв.