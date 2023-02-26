26 февраля 2023
25 февраля 2023

Курганские власти назначили чиновника, который будет отвечать за транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
В департаменте экономического развития назначили руководителя отдела Фото:

Руководителем отдела транспорта Департамента экономического развития Курганской области стал Андрей Пушкин. Данная информация размещена на сайте департамента.

«Отдел транспорта. Пушкин Андрей Сергеевич — начальник отдела», — указано на сайте. Пушкин ответил на звонок корреспондента, но попросил отправить вопросы по теме в формате официального запроса. Запрос был направлен в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами.

Ранее Пушкин возглавлял Курганский территориальный отдел Госавтодорнадзора. Позже функции организации передали местному отделу Ространснадзора. Его возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. В феврале сообщалось, что в департамент экономического развития набирают сотрудников в кадровый резерв.

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Руководителем отдела транспорта Департамента экономического развития Курганской области стал Андрей Пушкин. Данная информация размещена на сайте департамента. «Отдел транспорта. Пушкин Андрей Сергеевич — начальник отдела», — указано на сайте. Пушкин ответил на звонок корреспондента, но попросил отправить вопросы по теме в формате официального запроса. Запрос был направлен в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. Ранее Пушкин возглавлял Курганский территориальный отдел Госавтодорнадзора. Позже функции организации передали местному отделу Ространснадзора. Его возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. В феврале сообщалось, что в департамент экономического развития набирают сотрудников в кадровый резерв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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