Глиттер, стразы и розовый цвет: тренды в макияже от курганских визажистов на весну

Курганские визажисты назвали тренды и антитренды в макияже на весну 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане растет популярность макияжа с розовыми оттенками, глиттером и стразами. О трендах и антитрендах в модной среде корреспонденту URA.RU рассказали местные визажисты и бьюти-мастера.

«Макияж для девушки также важен, как и выбор одежды или маникюр. Правильно подобранный мейкап делает ее привлекательней и уверенней в себе. В макияже не просто можно, а даже нужно использовать блестящие варианты косметики: тени цвета металлик, глиттер на глазах и губах, хайлайтер на коже. Длинные кукольные ресницы этой весной особенно популярны», — рассказала URA.RU визажист-эксперт Алия Хан.

Алия также отметила, что блестящие варианты хорошо сочетаются с естественным, или нюдовым, макияжем. «Еще такой макияж называют „макияж без макияжа“ — это когда на лице практически не виден тон, больше акцента идет на кожу и здесь очень важно понимать, на сколько она хорошо у вас ухожена», — пояснила визажист.

Руководитель студии красоты «MarchenkoStudio» Ольга Марченко, наоборот, считает, что макияж зависит не от времени года, а от общих тенденций. Например, сейчас в тренде легкость, воздушность, тонкие текстуры и здоровая сияющая кожа. «Очень актуальны стрелки во всех проявлениях. Весной можно их сделать яркими, сочными, цветными», — добавила Марченко.

Среди антитрендов у бьюти-мастеров чрезмерное использование скульптора, так как это значительно утяжеляет весь образ. «Лучше воспользоваться бронзером и сверху добавить румяна. Таким образом, ваша кожа будет выглядеть намного свежее и интереснее, это будет выглядеть свежо, молодо и очень дорого», — отмечают визажисты.

Ближе к лету можно использовать двухцветное оформление губ и век. Как в случае с маникюром, визажисты прогнозируют рост популярности неоновых оттенков. Также визажисты отмечают, что стрелки также будут оставаться на пике актуальности. Еще одним прогнозом считается использование «сияния» — например, хайлайтера. «Это придаст утонченности и шарма на вашем лице, выбирайте пудру минеральную со светоотражающими частицами», — рассказала URA.RU Алия.

URA.RU писало ранее о трендах у курганских мастеров маникюра. Среди них легкие, нюдовые цвета и квадратные формы. Мастера ногтевого сервиса также сделали прогноз на лето 2023 года.