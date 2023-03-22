Мастера маникюра перечислили антитренды и тренды в Кургане в 2023 году

Курганские мастера назвали самые трендовые дизайны маникюра в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские бьюти-мастера рассказали о том, какой маникюр чаще всего делают местные жительницы. О трендах и антитрендах ногтевого дизайна корреспонденту URA.RU рассказали мастера маникюрного сервиса Наталья и Дарья.

«Сейчас вновь популярно максимально натуральное покрытие — короткие ногти с формой мягкий квадрат, покрытие камуфляжной базой, близкой к цвету ногтя, или вообще просто прозрачные ногти. Так же неизменно популярным остается французский маникюр», — поделились с URA.RU мастера маникюра.

Популярностью у жительниц Кургана пользуются «природные цвета», то есть те, что встречаются в окружающей среде: в растениях, оттенках неба и воды. В тренде сейчас абстрактные и тонкие линии, которые «будто случайно выведены». Актуальны у курганских клиентов сейчас более простые и минималистичные дизайны. Женщины выбирают градиент из белого в бежевый или используют блестки, но не на все ногти. Цвет сезона в Кургане — это молочный или пастельные оттенки: бежевый, голубой или сиреневый.

Среди антитрендов у местных клиентов: длинные ногти и искусственное наращивание — их они стали делать намного реже, чем раньше. Сложные дизайны жительницы Кургана также делают реже. «Например, ручная роспись не просто выходит из моды, даже многие мастера не учатся этому. Это касается китайской росписи, вензелей, геометрии и подобных сложных техник», — пояснили журналисту.

URA.RU писало ранее, что в ХМАО мастера маникюра зарабатывают больше, чем чиновники. Их зарплата достигает 100-150 тысяч рублей, что превышает среднюю оплату труда госслужащего.