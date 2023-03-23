23 марта 2023

Курганские мастера маникюра сделали прогноз на лето 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон маникюра. Курган , маникюр
По прогнозам мастеров маникюра, популярность возрастет у неоновых оттенков Фото:

Курганские бьюти-мастера назвали, какой маникюр будет в тренде у местных жительниц летом 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили мастера ногтевого сервиса. По их словам, девушки будут предпочитать яркий маникюр.

«Жительницы Кургана к лету будут выбирать неоновые цвета для своего маникюра. Это желтый, оранжевый и розовый. Также будет популярен неоновый френч», — рассказали URA.RU бьюти-мастера.

Мастера ногтевого сервиса прогнозируют, что также вырастет популярность голубого, так как это ассоциируется с цветом моря. Но актуальность и спрос на нежные, или нюдовые оттенков, также сохранится. Летом, как сообщают мастера маникюра, также начнут чаще использовать белый цвет.

URA.RU писало ранее о трендах и антитрендах в курганском маникюре в 2023 году. Бьюти-мастера поделились цветами сезона и формами ногтей, которые предпочитают делать жительницы региона.

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Курганские бьюти-мастера назвали, какой маникюр будет в тренде у местных жительниц летом 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили мастера ногтевого сервиса. По их словам, девушки будут предпочитать яркий маникюр. «Жительницы Кургана к лету будут выбирать неоновые цвета для своего маникюра. Это желтый, оранжевый и розовый. Также будет популярен неоновый френч», — рассказали URA.RU бьюти-мастера. Мастера ногтевого сервиса прогнозируют, что также вырастет популярность голубого, так как это ассоциируется с цветом моря. Но актуальность и спрос на нежные, или нюдовые оттенков, также сохранится. Летом, как сообщают мастера маникюра, также начнут чаще использовать белый цвет. URA.RU писало ранее о трендах и антитрендах в курганском маникюре в 2023 году. Бьюти-мастера поделились цветами сезона и формами ногтей, которые предпочитают делать жительницы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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