Курганские мастера маникюра сделали прогноз на лето 2023 года

По прогнозам мастеров маникюра, популярность возрастет у неоновых оттенков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские бьюти-мастера назвали, какой маникюр будет в тренде у местных жительниц летом 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили мастера ногтевого сервиса. По их словам, девушки будут предпочитать яркий маникюр.

«Жительницы Кургана к лету будут выбирать неоновые цвета для своего маникюра. Это желтый, оранжевый и розовый. Также будет популярен неоновый френч», — рассказали URA.RU бьюти-мастера.

Мастера ногтевого сервиса прогнозируют, что также вырастет популярность голубого, так как это ассоциируется с цветом моря. Но актуальность и спрос на нежные, или нюдовые оттенков, также сохранится. Летом, как сообщают мастера маникюра, также начнут чаще использовать белый цвет.

URA.RU писало ранее о трендах и антитрендах в курганском маникюре в 2023 году. Бьюти-мастера поделились цветами сезона и формами ногтей, которые предпочитают делать жительницы региона.