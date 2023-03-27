27 марта 2023

Тюменцы раскупили вип-места на спектакль главного поклонника Путина. Скрин

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на спектакль Сергея Полунина
© Служба новостей «URA.RU»
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. Екатеринбург, полунин сергей
Стоимость билетов на спектакль в Тюмени начинается от 2 500 рублей и доходит до 8 000 Фото:

В тюменской филармонии со спектаклем «Распутин» выступит украинский артист балета Сергей Полунин. По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все самые дорогие билеты стоимостью восемь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части партера и на передних рядах.

«9 апреля в тюменской филармонии состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“. Стоимость билетов: 2500 — 8000 рублей», — указано на сайте сервиса kassir.ru. Помимо самого Полунина, в спектакле примет участие его жена — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.

Сергей Полунин активно поддерживает Владимира Путина. На его теле есть три татуировки с изображением президента. Одна — на груди, остальные — на плечах. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». На родине танцовщика, Украине, Полунина затравили за любовь к российскому лидеру.

Горожане раскупили вип-места в партере
Горожане раскупили вип-места в партере

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В тюменской филармонии со спектаклем «Распутин» выступит украинский артист балета Сергей Полунин. По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все самые дорогие билеты стоимостью восемь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части партера и на передних рядах. «9 апреля в тюменской филармонии состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“. Стоимость билетов: 2500 — 8000 рублей», — указано на сайте сервиса kassir.ru. Помимо самого Полунина, в спектакле примет участие его жена — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Сергей Полунин активно поддерживает Владимира Путина. На его теле есть три татуировки с изображением президента. Одна — на груди, остальные — на плечах. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». На родине танцовщика, Украине, Полунина затравили за любовь к российскому лидеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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