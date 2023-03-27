Тюменцы раскупили вип-места на спектакль главного поклонника Путина. Скрин

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на спектакль Сергея Полунина

28 марта 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на спектакль в Тюмени начинается от 2 500 рублей и доходит до 8 000 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В тюменской филармонии со спектаклем «Распутин» выступит украинский артист балета Сергей Полунин. По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все самые дорогие билеты стоимостью восемь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части партера и на передних рядах. «9 апреля в тюменской филармонии состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“. Стоимость билетов: 2500 — 8000 рублей», — указано на сайте сервиса kassir.ru. Помимо самого Полунина, в спектакле примет участие его жена — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Сергей Полунин активно поддерживает Владимира Путина. На его теле есть три татуировки с изображением президента. Одна — на груди, остальные — на плечах. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». На родине танцовщика, Украине, Полунина затравили за любовь к российскому лидеру. Горожане раскупили вип-места в партере Скрин с сайта kassir.ru

В тюменской филармонии со спектаклем «Распутин» выступит украинский артист балета Сергей Полунин. По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все самые дорогие билеты стоимостью восемь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части партера и на передних рядах. «9 апреля в тюменской филармонии состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“. Стоимость билетов: 2500 — 8000 рублей», — указано на сайте сервиса kassir.ru. Помимо самого Полунина, в спектакле примет участие его жена — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Сергей Полунин активно поддерживает Владимира Путина. На его теле есть три татуировки с изображением президента. Одна — на груди, остальные — на плечах. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». На родине танцовщика, Украине, Полунина затравили за любовь к российскому лидеру.