27 марта 2023
26 марта 2023

Губернатор ЯНАО усилит влияние на федеральный канал. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов может урезать финансирование правительственному СМИ «Ямал-Медиа» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые проведет встречу с руководством ямальского отделения ВГТРК. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это является тревожным сигналом для местных правительственных СМИ.

«Есть риск, что часть бюджета на медиа перераспределят в пользу ВГТРК», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что если власти заключат с ними дополнительные контракты, то Артюхов сможет упрочить свое влияние на федеральное СМИ.

При этом правительственному «Ямал-Медиа» такая сделка будет невыгодна — сотрудники и так жалуются на постоянные реформы и реорганизации, а теперь эти изменения угрожают финансированию СМИ. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что встреча Артюхова с руководством ВГТРК приурочена к 30-летию ямальского филиала.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе из «Ямал-Медиа» ушел директор Максим Куренков. В медиахолдинге он представлял интересы ямальского правительства. Куренков провел в медиа реформу, сократив сотрудников, которые проработали там долгие годы.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые проведет встречу с руководством ямальского отделения ВГТРК. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это является тревожным сигналом для местных правительственных СМИ. «Есть риск, что часть бюджета на медиа перераспределят в пользу ВГТРК», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что если власти заключат с ними дополнительные контракты, то Артюхов сможет упрочить свое влияние на федеральное СМИ. При этом правительственному «Ямал-Медиа» такая сделка будет невыгодна — сотрудники и так жалуются на постоянные реформы и реорганизации, а теперь эти изменения угрожают финансированию СМИ. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что встреча Артюхова с руководством ВГТРК приурочена к 30-летию ямальского филиала. Ранее URA.RU сообщало, что в январе из «Ямал-Медиа» ушел директор Максим Куренков. В медиахолдинге он представлял интересы ямальского правительства. Куренков провел в медиа реформу, сократив сотрудников, которые проработали там долгие годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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