Артюхов может урезать финансирование правительственному СМИ «Ямал-Медиа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые проведет встречу с руководством ямальского отделения ВГТРК. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это является тревожным сигналом для местных правительственных СМИ.

«Есть риск, что часть бюджета на медиа перераспределят в пользу ВГТРК», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что если власти заключат с ними дополнительные контракты, то Артюхов сможет упрочить свое влияние на федеральное СМИ.

При этом правительственному «Ямал-Медиа» такая сделка будет невыгодна — сотрудники и так жалуются на постоянные реформы и реорганизации, а теперь эти изменения угрожают финансированию СМИ. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что встреча Артюхова с руководством ВГТРК приурочена к 30-летию ямальского филиала.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе из «Ямал-Медиа» ушел директор Максим Куренков. В медиахолдинге он представлял интересы ямальского правительства. Куренков провел в медиа реформу, сократив сотрудников, которые проработали там долгие годы.