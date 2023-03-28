28 марта 2023
27 марта 2023
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Власти в ЯНАО пообещали не создавать жителям неудобств из-за масштабных учений

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский полигон., знак стоп
Переправа будет закрыта в самое безлюдное время Фото:

В ЯНАО 31 марта закроют главную ледовую переправу через Обь между городами Салехард и Лабытнанги из-за масштабных учений. Данное ограничение не должно доставить жителям региона неудобств, так как перекрытие планируется в безлюдное время с 11.00 до 13.00. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.

«Переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом будет закрыта в самое безлюдное время, что бы не причинять неудобств жителям. Движение ограничат 31 марта с 11.00 до 13.00», — прокомментировали власти региона.

В районе переправы будет проходить подготовка к учениям «Безопасная Арктика — 2023». Участники будут тренироваться в десантировании полезного груза и парашютистов на неподготовленной поверхности.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ планирует 22 марта провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Мероприятие проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков.

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В ЯНАО 31 марта закроют главную ледовую переправу через Обь между городами Салехард и Лабытнанги из-за масштабных учений. Данное ограничение не должно доставить жителям региона неудобств, так как перекрытие планируется в безлюдное время с 11.00 до 13.00. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом будет закрыта в самое безлюдное время, что бы не причинять неудобств жителям. Движение ограничат 31 марта с 11.00 до 13.00», — прокомментировали власти региона. В районе переправы будет проходить подготовка к учениям «Безопасная Арктика — 2023». Участники будут тренироваться в десантировании полезного груза и парашютистов на неподготовленной поверхности. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ планирует 22 марта провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Мероприятие проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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