Власти в ЯНАО пообещали не создавать жителям неудобств из-за масштабных учений

В ЯНАО 31 марта закроют главную ледовую переправу через Обь между городами Салехард и Лабытнанги из-за масштабных учений. Данное ограничение не должно доставить жителям региона неудобств, так как перекрытие планируется в безлюдное время с 11.00 до 13.00. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.
«Переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом будет закрыта в самое безлюдное время, что бы не причинять неудобств жителям. Движение ограничат 31 марта с 11.00 до 13.00», — прокомментировали власти региона.
В районе переправы будет проходить подготовка к учениям «Безопасная Арктика — 2023». Участники будут тренироваться в десантировании полезного груза и парашютистов на неподготовленной поверхности.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ планирует 22 марта провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Мероприятие проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков.
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