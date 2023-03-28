Власти в ЯНАО пообещали не создавать жителям неудобств из-за масштабных учений

29 марта 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Переправа будет закрыта в самое безлюдное время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО 31 марта закроют главную ледовую переправу через Обь между городами Салехард и Лабытнанги из-за масштабных учений. Данное ограничение не должно доставить жителям региона неудобств, так как перекрытие планируется в безлюдное время с 11.00 до 13.00. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом будет закрыта в самое безлюдное время, что бы не причинять неудобств жителям. Движение ограничат 31 марта с 11.00 до 13.00», — прокомментировали власти региона. В районе переправы будет проходить подготовка к учениям «Безопасная Арктика — 2023». Участники будут тренироваться в десантировании полезного груза и парашютистов на неподготовленной поверхности. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ планирует 22 марта провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Мероприятие проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков.

В ЯНАО 31 марта закроют главную ледовую переправу через Обь между городами Салехард и Лабытнанги из-за масштабных учений. Данное ограничение не должно доставить жителям региона неудобств, так как перекрытие планируется в безлюдное время с 11.00 до 13.00. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом будет закрыта в самое безлюдное время, что бы не причинять неудобств жителям. Движение ограничат 31 марта с 11.00 до 13.00», — прокомментировали власти региона. В районе переправы будет проходить подготовка к учениям «Безопасная Арктика — 2023». Участники будут тренироваться в десантировании полезного груза и парашютистов на неподготовленной поверхности. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ планирует 22 марта провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Мероприятие проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков.