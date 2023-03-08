08 марта 2023
07 марта 2023

Курганский банкир вручил военным ноутбуки, которые отправят в зону СВО. Фото

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Из Курганской области отправят оборудование для бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат-банкир из Курганской области Евгений Кафеев приобрел ноутбуки и квадрокоптер для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте областной Думы.

«Заместитель Председателя Курганской областной Думы, председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев приобрел высокотехнологичное оборудование для участников СВО. Депутат убежден, что приобретенная техника поможет нашим военным успешно выполнять поставленные командованием задачи», — указано в сообщении облдумы.

Сообщается, что пять ноутбуков и квадрокоптер переданы 232 гвардейской артиллерийской Пражской Краснознаменной бригаде ордена Суворова. На сайте облдумы поясняется, что в переданную технику встроена специальная подсветка для работы в ночное время.

URA.RU писало ранее, что депутат-банкир был награжден президентом РФ Владимиром Путиным. От главы страны Кафеев получил благодарственное письмо.

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Данные действия глава страны объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации Украины.

Депутат-банкир из Курганской область купил ноутбуки для участников СВО
Фото:
Из Курганской области переданы пять ноутбуков и квадрокоптер для бойцов СВО
Фото:
Курганский банкир приобрел пять ноутбуков с системой подсветки для работы в ночное время
Фото:

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Депутат-банкир из Курганской области Евгений Кафеев приобрел ноутбуки и квадрокоптер для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте областной Думы. «Заместитель Председателя Курганской областной Думы, председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев приобрел высокотехнологичное оборудование для участников СВО. Депутат убежден, что приобретенная техника поможет нашим военным успешно выполнять поставленные командованием задачи», — указано в сообщении облдумы. Сообщается, что пять ноутбуков и квадрокоптер переданы 232 гвардейской артиллерийской Пражской Краснознаменной бригаде ордена Суворова. На сайте облдумы поясняется, что в переданную технику встроена специальная подсветка для работы в ночное время. URA.RU писало ранее, что депутат-банкир был награжден президентом РФ Владимиром Путиным. От главы страны Кафеев получил благодарственное письмо. 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Данные действия глава страны объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации Украины.
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