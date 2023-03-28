«Рощино» избавляется от культурного наследия в Тюмени. Фото

29 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Компания выставила на продажу в Тюмени здание с богатой историей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский терминал «Рощино» выставил на продажу здание в центре города, которое признано культурным наследием Тюмени. Объявление о продаже размещено на площадке электронных торгов «Сбербанк АСТ». «Номер процедуры — SBR028-2303280001, продавец — ОАО „Терминал-Рощино“. Объект продажи — помещение в Тюмени на улице Ленина, 31. Помещение является выявленным объектом культурного наследия — „Магазин А.Ф. Поклевского — Козелла“», — говорится в объявлении об аукционе. Аукцион будут вести на повышение цены, она стартует с 54 млн рублей. В настоящий момент здание не используется, но ранее тут находился один из корпусов тюменской средней школы №1. URA.RU направило письменный запрос руководству терминала «Рощино» с просьбой разъяснить причину продажи и как давно это здание находится в их собственности. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что от объектов культурного наследия избавляются и в тюменской администрации. Фото — 2GIS

Тюменский терминал «Рощино» выставил на продажу здание в центре города, которое признано культурным наследием Тюмени. Объявление о продаже размещено на площадке электронных торгов «Сбербанк АСТ». «Номер процедуры — SBR028-2303280001, продавец — ОАО „Терминал-Рощино“. Объект продажи — помещение в Тюмени на улице Ленина, 31. Помещение является выявленным объектом культурного наследия — „Магазин А.Ф. Поклевского — Козелла“», — говорится в объявлении об аукционе. Аукцион будут вести на повышение цены, она стартует с 54 млн рублей. В настоящий момент здание не используется, но ранее тут находился один из корпусов тюменской средней школы №1. URA.RU направило письменный запрос руководству терминала «Рощино» с просьбой разъяснить причину продажи и как давно это здание находится в их собственности. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что от объектов культурного наследия избавляются и в тюменской администрации.