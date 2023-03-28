Власти ЯНАО выделили миллионы скандально известному фонду

Власти ЯНАО возместили фонду «Ямал» траты на нефтегазовый форум в Новом Уренгое

Нефтегазовый форум проходил в Новом Уренгое 15 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство ЯНАО возместило расходы на проведение нефтегазового форума в Новом Уренгое. Как сообщается в документах на сайте властей, фонд «ЯМАЛ», который был замешан в коррупционном деле, за это мероприятие получил 10 миллионов рублей.

«Субсидия предоставляется для возмещения фактически понесенных расходов, связанных организацией и проведением Ямальского нефтегазового форума в городе Новый Уренгой в 2023 году», — говорится в комментарии к документу. На сайте сказано, что РИФ «Ямал» получил субсидию от правительства на 10 млн рублей.

Нефтегазовый форум ежегодно проходит в Новом Уренгое. На него съезжаются представители ТЭК, которые обсуждают вопросы большого бизнеса. В этом году форум открывал глава города Андрей Воронов и первый заместитель губернатора Александр Калинин.

Ранее URA.RU сообщало, что фонд «Ямал» фигурировал в громком деле туристической базы «Варчато». В 2016 году фонду выделили 995 млн рублей на реконструкцию базы, которые были израсходованы на непредусмотренные цели.