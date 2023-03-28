28 марта 2023
27 марта 2023

Власти Нового Уренгоя предоставят инвалидам участки для гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, улица малый конный полуостров, гаражи ракушки
В Новом Уренгое инвалиды получат землю под гаражи и парковку рядом с домом Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов утвердил схему размещения гаражей и парковочных мест для средств передвижения инвалидов. Об этом решении городской администрации сообщила замглавы города Оксана Мурашко.

«Администрацией города Новый Уренгой утверждены Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. После внесения в схему границ места размещения некапитального гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов по заявлению гражданина заключается договор на использование земельного участка», — написала Оксана Мурашко в своем telegram-канале.

Утверждение данной схемы должно упростить и ускорить реализацию утвержденных законодательством прав инвалидов на получение муниципальных участков для постройки некапитальных гаражей. Инвалиды могут использовать участки в качестве парковки для автомобилей и прочих средств передвижения.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе Лимбяяха будут отремонтированы школа искусств, школа и детский сад. Такие мероприятия городские власти проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Нового Уренгоя.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов утвердил схему размещения гаражей и парковочных мест для средств передвижения инвалидов. Об этом решении городской администрации сообщила замглавы города Оксана Мурашко. «Администрацией города Новый Уренгой утверждены Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. После внесения в схему границ места размещения некапитального гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов по заявлению гражданина заключается договор на использование земельного участка», — написала Оксана Мурашко в своем telegram-канале. Утверждение данной схемы должно упростить и ускорить реализацию утвержденных законодательством прав инвалидов на получение муниципальных участков для постройки некапитальных гаражей. Инвалиды могут использовать участки в качестве парковки для автомобилей и прочих средств передвижения. Ранее URA.RU сообщало, что в районе Лимбяяха будут отремонтированы школа искусств, школа и детский сад. Такие мероприятия городские власти проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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