Власти Нового Уренгоя предоставят инвалидам участки для гаражей

29 марта 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое инвалиды получат землю под гаражи и парковку рядом с домом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов утвердил схему размещения гаражей и парковочных мест для средств передвижения инвалидов. Об этом решении городской администрации сообщила замглавы города Оксана Мурашко. «Администрацией города Новый Уренгой утверждены Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. После внесения в схему границ места размещения некапитального гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов по заявлению гражданина заключается договор на использование земельного участка», — написала Оксана Мурашко в своем telegram-канале. Утверждение данной схемы должно упростить и ускорить реализацию утвержденных законодательством прав инвалидов на получение муниципальных участков для постройки некапитальных гаражей. Инвалиды могут использовать участки в качестве парковки для автомобилей и прочих средств передвижения. Ранее URA.RU сообщало, что в районе Лимбяяха будут отремонтированы школа искусств, школа и детский сад. Такие мероприятия городские власти проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Нового Уренгоя.

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов утвердил схему размещения гаражей и парковочных мест для средств передвижения инвалидов. Об этом решении городской администрации сообщила замглавы города Оксана Мурашко. «Администрацией города Новый Уренгой утверждены Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. После внесения в схему границ места размещения некапитального гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов по заявлению гражданина заключается договор на использование земельного участка», — написала Оксана Мурашко в своем telegram-канале. Утверждение данной схемы должно упростить и ускорить реализацию утвержденных законодательством прав инвалидов на получение муниципальных участков для постройки некапитальных гаражей. Инвалиды могут использовать участки в качестве парковки для автомобилей и прочих средств передвижения. Ранее URA.RU сообщало, что в районе Лимбяяха будут отремонтированы школа искусств, школа и детский сад. Такие мероприятия городские власти проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Нового Уренгоя.