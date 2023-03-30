Курганские села и деревни стали опорными населенными пунктами

Правительство Курганской области утвердило перечень опорных населенных пунктов
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, деревня с высоты
В перечень попали 1042 малых населенных пункта Фото:

В Курганской области определили сеть опорных населенных пунктов. В перечень попали более тысячи сел, поселков и деревень, указано в постановлении правительства региона.

«Постановление об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих территорий Курганской области. Определить департамент агропромышленного комплекса Курганской области в качестве уполномоченного органа, <…> обеспечивающего реализацию единых подходов к планированию и проведению мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры на указанных территориях», — написано в документе, который опубликован на портале правовой информации.

Понятие «опорный населенный пункт» недавно появилось в законодательстве РФ. В декабре прошлого года были утверждены критерии их определения. В открытых источниках указано, что «опорный населенный пункт» — это такой пункт, который расположен вне границ городских агломераций. На его базе осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, которое обеспечивает реализацию гарантий в сфере образования, доступность медпомощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований».

Ранее URA.RU писало о том, что аналитики раскрыли суммы зарплат курганцев, проживающих в сельской местности. Согласно статистике, жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2022 получали в среднем 33 тысячи рублей.

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В Курганской области определили сеть опорных населенных пунктов. В перечень попали более тысячи сел, поселков и деревень, указано в постановлении правительства региона. «Постановление об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих территорий Курганской области. Определить департамент агропромышленного комплекса Курганской области в качестве уполномоченного органа, <…> обеспечивающего реализацию единых подходов к планированию и проведению мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры на указанных территориях», — написано в документе, который опубликован на портале правовой информации. Понятие «опорный населенный пункт» недавно появилось в законодательстве РФ. В декабре прошлого года были утверждены критерии их определения. В открытых источниках указано, что «опорный населенный пункт» — это такой пункт, который расположен вне границ городских агломераций. На его базе осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, которое обеспечивает реализацию гарантий в сфере образования, доступность медпомощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований». Ранее URA.RU писало о том, что аналитики раскрыли суммы зарплат курганцев, проживающих в сельской местности. Согласно статистике, жители малых и средних населенных пунктов Курганской области в 2022 получали в среднем 33 тысячи рублей.
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