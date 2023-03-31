Курганский депутат, отправившая сына в армию, побывала на передовой

Наталья Семина доставила помощь бойцам СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Кургана Наталья Семина побывала в зоне СВО, где встретилась с бойцами-связистами и передала им благотворительную помощь. Об этом депутат рассказала на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU.

«Я собралась и съездила туда, где нас ждут с нетерпеньем. Часть, которая была — связисты. Они настолько были удивлены. Там несколько бойцов из Курганской области. Когда меня встретили, командир части говорит: „Хочу у вас попросить прощение“. Я думаю, за что? Он говорит: „Я не поверил, что кто-то к нам приедет и с нами чем-то поделится, так как мы отдельная часть“. Я ответила, что еще не раз приедем. Я видела ребят, общалась с ними — они очень ждут нашей поддержки», — рассказала Семина.

Семина поблагодарила губернатора Курганской области, «Народный фронт» и депутата Госдумы Александра Ильтякова за сборную помощь для бойцов, которая была доставлена. Она отметила, что в эту часть помочь доставили впервые и именно из Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что сын депутата Кургана Натальи Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту 2 февраля. Депутат сообщила об этом на своей странице во «ВКонтакте», подчеркнув, что гордится сыном.