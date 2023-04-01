Группа приехала, чтобы выступить в баре «Руки Вверх!» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 1 апреля в баре «Руки Вверх!» выступала известная группа «Отпетые мошенники». Музыканты успели не только исполнить свои хиты, но и прогуляться по городу. Информация и видео появились в социальных сетях.

«Вчера Тюмень посетила известная группа „Отпетые мошенники“. Они успели выступить в баре „Руки Вверх“ и прогуляться по набережной города», — написано в telegram-канкале «Тюмень ЧП»

Видео: взято в telegram-канкале «Тюмень ЧП»