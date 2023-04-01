01 апреля 2023
31 марта 2023

Группа «Отпетые мошенники» прогулялась по Тюмени. Видео

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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дом, тюмень, виды тюмени
Группа приехала, чтобы выступить в баре «Руки Вверх!» Фото:

В Тюмени 1 апреля в баре «Руки Вверх!» выступала известная группа «Отпетые мошенники». Музыканты успели не только исполнить свои хиты, но и прогуляться по городу. Информация и видео появились в социальных сетях.

«Вчера Тюмень посетила известная группа „Отпетые мошенники“. Они успели выступить в баре „Руки Вверх“ и прогуляться по набережной города», — написано в telegram-канкале «Тюмень ЧП»

Видео: взято в telegram-канкале «Тюмень ЧП»

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В Тюмени 1 апреля в баре «Руки Вверх!» выступала известная группа «Отпетые мошенники». Музыканты успели не только исполнить свои хиты, но и прогуляться по городу. Информация и видео появились в социальных сетях. «Вчера Тюмень посетила известная группа „Отпетые мошенники“. Они успели выступить в баре „Руки Вверх“ и прогуляться по набережной города», — написано в telegram-канкале «Тюмень ЧП» Видео: взято в telegram-канкале «Тюмень ЧП»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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