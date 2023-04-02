В Курганской области определились с датой обучения операторов беспилотников

В Курганской области с 6 апреля начнут готовить операторов беспилотников. О дате начала занятий сообщает портал Prospekt45.
«В Курганской области будет организовано профессиональное обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. Первая группа приступить к занятиям 6 апреля», — указано в сообщении. Курс будет идти 170 часов, срок — полтора месяца. Курганцы будут изучать теорию и применять на практике. Занятий будут проходить очно и дистанционно.
Ранее URA.RU писало, что курганских контрактников и добровольцев будут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводить в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций.
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