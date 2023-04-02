02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Курганской области определились с датой обучения операторов беспилотников

Курганцев начнут учить управлять беспилотниками с 6 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, коптер, квадракоптер
Курганцев полтора месяца будут учить управлять беспилотниками Фото:

В Курганской области с 6 апреля начнут готовить операторов беспилотников. О дате начала занятий сообщает портал Prospekt45.

«В Курганской области будет организовано профессиональное обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. Первая группа приступить к занятиям 6 апреля», — указано в сообщении. Курс будет идти 170 часов, срок — полтора месяца. Курганцы будут изучать теорию и применять на практике. Занятий будут проходить очно и дистанционно.

Ранее URA.RU писало, что курганских контрактников и добровольцев будут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводить в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций.

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В Курганской области с 6 апреля начнут готовить операторов беспилотников. О дате начала занятий сообщает портал Prospekt45. «В Курганской области будет организовано профессиональное обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. Первая группа приступить к занятиям 6 апреля», — указано в сообщении. Курс будет идти 170 часов, срок — полтора месяца. Курганцы будут изучать теорию и применять на практике. Занятий будут проходить очно и дистанционно. Ранее URA.RU писало, что курганских контрактников и добровольцев будут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводить в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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