В Курганской области определились с датой обучения операторов беспилотников

Курганцев начнут учить управлять беспилотниками с 6 апреля

03 апреля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Курганцев полтора месяца будут учить управлять беспилотниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 6 апреля начнут готовить операторов беспилотников. О дате начала занятий сообщает портал Prospekt45. «В Курганской области будет организовано профессиональное обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. Первая группа приступить к занятиям 6 апреля», — указано в сообщении. Курс будет идти 170 часов, срок — полтора месяца. Курганцы будут изучать теорию и применять на практике. Занятий будут проходить очно и дистанционно. Ранее URA.RU писало, что курганских контрактников и добровольцев будут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводить в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций.

В Курганской области с 6 апреля начнут готовить операторов беспилотников. О дате начала занятий сообщает портал Prospekt45. «В Курганской области будет организовано профессиональное обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. Первая группа приступить к занятиям 6 апреля», — указано в сообщении. Курс будет идти 170 часов, срок — полтора месяца. Курганцы будут изучать теорию и применять на практике. Занятий будут проходить очно и дистанционно. Ранее URA.RU писало, что курганских контрактников и добровольцев будут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводить в лагере «Чумляк» и Центре развития современных компетенций.