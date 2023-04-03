Пригожин заявил о взятии Бахмута: главное к вечеру 3 апреля

ЧВК «Вагнер» юридически взяли Бахмут, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 апреля.
- Россия юридически взяла Бахмут 2 апреля в 23:00 по местному времени. Об этом заявил Пригожин, отметив, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах. Над Бахмутом был поднят флаг России с надписью «[военкору] Владлену Татарскому добрая память». Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе. Позже врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бои за Бахмут продолжают идти в центре города.
- Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в Крыму с иронией относятся к наступлению ВСУ. Он отметил, что крымчане смеются над угрозами от Украины.
- Солдаты ВДВ впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Военнослужащее применят их в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с делегацией представителей немецкого бизнеса. Ранее в СМИ не было информации о планах Хабека посетить столицу Украины.
- В центре Мелитополя подорван автомобиль. Пострадал один человек.
- Польша отправила Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
- В России будет создан фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Данный указ подписал президент России Владимир Путин.
- Россия вернула Украине пять раненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Армия России уничтожила до 285 боевиков ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.
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