Пригожин заявил о взятии Бахмута: главное к вечеру 3 апреля

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ЧВК «Вагнер» юридически взяли Бахмут, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 апреля.

  • Россия юридически взяла Бахмут 2 апреля в 23:00 по местному времени. Об этом заявил Пригожин, отметив, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах. Над Бахмутом был поднят флаг России с надписью «[военкору] Владлену Татарскому добрая память». Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе. Позже врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бои за Бахмут продолжают идти в центре города.
  • Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что в Крыму с иронией относятся к наступлению ВСУ. Он отметил, что крымчане смеются над угрозами от Украины.
  • Солдаты ВДВ впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Военнослужащее применят их в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
  • Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с делегацией представителей немецкого бизнеса. Ранее в СМИ не было информации о планах Хабека посетить столицу Украины.
  • В центре Мелитополя подорван автомобиль. Пострадал один человек.
  • Польша отправила Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
  • В России будет создан фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Данный указ подписал президент России Владимир Путин.
  • Россия вернула Украине пять раненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
  • Армия России уничтожила до 285 боевиков ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 апреля.
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