Тюменский сенатор назвал Украину террористическим государством после взрыва в кафе в Петербурге

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов назвал Украину террористическим государством после взрыва, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом политик написал в своем telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким военкора.

«Вчера в Петербурге был совершен подлый теракт в отношении журналиста, военкора и общественного деятеля Максима Фомина, широко известного под псевдонимом Владлен Татарский. <…> Это подлое преступление в очередной раз подтверждает, что Украина сегодня — это террористическое государство», — заявил Тараканов.

По словам сенатора, для победы над террористами необходимо уничтожить их идеологию. Политик отметил, что о преступлениях укронацистского режима должен знать весь мир. «Нашим ответом на действия террористов должны быть, помимо силовых мер, усиления бдительности и мер безопасности, существенное наращивание усилий на информационном фронте: мировом информационном фронте за пределами России!», — добавил сенатор.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, еще 33 человека пострадали. Подозреваемую во взрыве Дарью Трепову задержали. В Кремле назвали произошедшее терактом и подчеркнули причастность украинских спецслужб к планированию взрыва. Погибшего военкора президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества. СК России переквалифицировал уголовное дело на теракт.