Сервис доставил технику вместе с трупами животных внутри Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени заказал холодильник через сервис «Яндекс Маркет», а получив технику обнаружил, что вместе с ней ему привезли еще и мертвых мышей. Об этом мужчина рассказал корреспондентам telegram-канала «Темы Тюмени».

«Заказал с „Яндекс Маркета“ холодильник Samsung. Курьер доставил заказ, но распаковки ждать не стал и ушел. Сняв коробку, я обнаружил внутри упаковочной части мертвых мышей — одну взрослую и несколько маленьких», — рассказал «Темам Тюмени» житель города.

Покупатель обратился на горячую линию. По его словам, оператор извинился и попросил пару дней на решение проблемы. Однако по итогу тюменцу самому пришлось оформлять возврат, а со стороны торговой площадки он получил лишь купон на скидку.

Получить комментарий от пресс-службы сервиса не удалось. В службе поддержки журналисту URA.RU отказались предоставить контакты необходимых специалистов.