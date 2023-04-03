03 апреля 2023

«Яндекс Маркет» доставил тюменцу заказ с мертвыми мышами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, яндекс маркет
Сервис доставил технику вместе с трупами животных внутри Фото:

Житель Тюмени заказал холодильник через сервис «Яндекс Маркет», а получив технику обнаружил, что вместе с ней ему привезли еще и мертвых мышей. Об этом мужчина рассказал корреспондентам telegram-канала «Темы Тюмени».

«Заказал с „Яндекс Маркета“ холодильник Samsung. Курьер доставил заказ, но распаковки ждать не стал и ушел. Сняв коробку, я обнаружил внутри упаковочной части мертвых мышей — одну взрослую и несколько маленьких», — рассказал «Темам Тюмени» житель города.

Покупатель обратился на горячую линию. По его словам, оператор извинился и попросил пару дней на решение проблемы. Однако по итогу тюменцу самому пришлось оформлять возврат, а со стороны торговой площадки он получил лишь купон на скидку.

Получить комментарий от пресс-службы сервиса не удалось. В службе поддержки журналисту URA.RU отказались предоставить контакты необходимых специалистов.

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Житель Тюмени заказал холодильник через сервис «Яндекс Маркет», а получив технику обнаружил, что вместе с ней ему привезли еще и мертвых мышей. Об этом мужчина рассказал корреспондентам telegram-канала «Темы Тюмени». «Заказал с „Яндекс Маркета“ холодильник Samsung. Курьер доставил заказ, но распаковки ждать не стал и ушел. Сняв коробку, я обнаружил внутри упаковочной части мертвых мышей — одну взрослую и несколько маленьких», — рассказал «Темам Тюмени» житель города. Покупатель обратился на горячую линию. По его словам, оператор извинился и попросил пару дней на решение проблемы. Однако по итогу тюменцу самому пришлось оформлять возврат, а со стороны торговой площадки он получил лишь купон на скидку. Получить комментарий от пресс-службы сервиса не удалось. В службе поддержки журналисту URA.RU отказались предоставить контакты необходимых специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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