04 апреля 2023

Тюменцу вынесли приговор за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ударил полицейского по лицу Фото:

Жителя Ялуторовского района Альберта Рахматуллина приговорили в одному году условного срока за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«21 сентября 2022 года, Альберт, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в приемное отделение ГБУЗ ТО „Областная больница № 23“ (Ялуторовск) сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования. В ответ на просьбу полицейского надеть на обувь бахилы, нанес удар кулаком по лицу сотрудника», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

По данным суда, Рахматуллин заявил, что из-за опьянения не помнит, как ударил полицейского. Но доверяет показаниям свидетелей и потерпевшего

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Помимо условного наказания, его приговорили к испытательному сроку на два года.

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Жителя Ялуторовского района Альберта Рахматуллина приговорили в одному году условного срока за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «21 сентября 2022 года, Альберт, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в приемное отделение ГБУЗ ТО „Областная больница № 23“ (Ялуторовск) сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования. В ответ на просьбу полицейского надеть на обувь бахилы, нанес удар кулаком по лицу сотрудника», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. По данным суда, Рахматуллин заявил, что из-за опьянения не помнит, как ударил полицейского. Но доверяет показаниям свидетелей и потерпевшего Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Помимо условного наказания, его приговорили к испытательному сроку на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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