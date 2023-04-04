Тюменцу вынесли приговор за нападение на полицейского

Мужчина ударил полицейского по лицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Ялуторовского района Альберта Рахматуллина приговорили в одному году условного срока за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«21 сентября 2022 года, Альберт, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в приемное отделение ГБУЗ ТО „Областная больница № 23“ (Ялуторовск) сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования. В ответ на просьбу полицейского надеть на обувь бахилы, нанес удар кулаком по лицу сотрудника», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

По данным суда, Рахматуллин заявил, что из-за опьянения не помнит, как ударил полицейского. Но доверяет показаниям свидетелей и потерпевшего

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Помимо условного наказания, его приговорили к испытательному сроку на два года.