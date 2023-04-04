Синоптики предупредили тюменцев о резком ухудшении погоды

В Тюменской области 6 апреля ожидается штормовой ветер

Штормовые порывы ветра ждут тюменцев с утра и до вечера 6 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области 6 апреля. Об этом на своем сайте сообщает тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 08:00 6 апреля местами порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

Подобная погода продержится в регионе до 20:00 того же дня. Для граждан штормовые порывы ветра опасны: они могут срывать вывески, рекламные баннеры, ломать ветки деревьев. Жителям рекомендуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, не прятаться от ветра вблизи остановок и стройплощадок.