04 апреля 2023

Синоптики предупредили тюменцев о резком ухудшении погоды

В Тюменской области 6 апреля ожидается штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, девушка, зима, ветер, холод
Штормовые порывы ветра ждут тюменцев с утра и до вечера 6 апреля Фото:

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области 6 апреля. Об этом на своем сайте сообщает тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 08:00 6 апреля местами порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

Подобная погода продержится в регионе до 20:00 того же дня. Для граждан штормовые порывы ветра опасны: они могут срывать вывески, рекламные баннеры, ломать ветки деревьев. Жителям рекомендуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, не прятаться от ветра вблизи остановок и стройплощадок.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области 6 апреля. Об этом на своем сайте сообщает тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 08:00 6 апреля местами порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. Подобная погода продержится в регионе до 20:00 того же дня. Для граждан штормовые порывы ветра опасны: они могут срывать вывески, рекламные баннеры, ломать ветки деревьев. Жителям рекомендуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, не прятаться от ветра вблизи остановок и стройплощадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...