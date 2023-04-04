Синоптики предупредили тюменцев о резком ухудшении погоды

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области 6 апреля. Об этом на своем сайте сообщает тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 08:00 6 апреля местами порывы ветра до 15-17 м/с», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.
Подобная погода продержится в регионе до 20:00 того же дня. Для граждан штормовые порывы ветра опасны: они могут срывать вывески, рекламные баннеры, ломать ветки деревьев. Жителям рекомендуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, не прятаться от ветра вблизи остановок и стройплощадок.
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