04 апреля 2023

В тюменский суд год не могут найти председателя

В Тюменской области объявили конкурс на место председателя Ленинского районного суда Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Спустя год после ухода с должности Сергея Ракова, позиция председателя Ленинского суда Тюмени остается вакантной Фото:

В Тюмени спустя год после прошлого конкурса вновь открыли вакансию на должность председателя Ленинского районного суда. Об этом URA.RU сообщили в Квалификационной коллегии судей Тюменской области.

«Объявление об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления от кандидатов принимаются по 5 мая включительно», — сообщили в ККС региона.

Прошлый конкурс на данную позицию проходил год назад — в апреле 2022 года. По его итогам ККС рекомендовала на эту должность председателя Уватского районного суда Тюменской области Кирилла Русакова, однако его назначение так и не состоялось.

Кресло председателя Ленинского суда стало вакантным после ухода в отставку Сергея Ракова. Он подал заявление о сложении полномочий в марте 2022 года.

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В Тюмени спустя год после прошлого конкурса вновь открыли вакансию на должность председателя Ленинского районного суда. Об этом URA.RU сообщили в Квалификационной коллегии судей Тюменской области. «Объявление об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления от кандидатов принимаются по 5 мая включительно», — сообщили в ККС региона. Прошлый конкурс на данную позицию проходил год назад — в апреле 2022 года. По его итогам ККС рекомендовала на эту должность председателя Уватского районного суда Тюменской области Кирилла Русакова, однако его назначение так и не состоялось. Кресло председателя Ленинского суда стало вакантным после ухода в отставку Сергея Ракова. Он подал заявление о сложении полномочий в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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