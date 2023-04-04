В тюменский суд год не могут найти председателя

В Тюмени спустя год после прошлого конкурса вновь открыли вакансию на должность председателя Ленинского районного суда. Об этом URA.RU сообщили в Квалификационной коллегии судей Тюменской области. «Объявление об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления от кандидатов принимаются по 5 мая включительно», — сообщили в ККС региона. Прошлый конкурс на данную позицию проходил год назад — в апреле 2022 года. По его итогам ККС рекомендовала на эту должность председателя Уватского районного суда Тюменской области Кирилла Русакова, однако его назначение так и не состоялось. Кресло председателя Ленинского суда стало вакантным после ухода в отставку Сергея Ракова. Он подал заявление о сложении полномочий в марте 2022 года.