В тюменский суд год не могут найти председателя

В Тюменской области объявили конкурс на место председателя Ленинского районного суда Тюмени

05 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Спустя год после ухода с должности Сергея Ракова, позиция председателя Ленинского суда Тюмени остается вакантной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени спустя год после прошлого конкурса вновь открыли вакансию на должность председателя Ленинского районного суда. Об этом URA.RU сообщили в Квалификационной коллегии судей Тюменской области. «Объявление об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления от кандидатов принимаются по 5 мая включительно», — сообщили в ККС региона. Прошлый конкурс на данную позицию проходил год назад — в апреле 2022 года. По его итогам ККС рекомендовала на эту должность председателя Уватского районного суда Тюменской области Кирилла Русакова, однако его назначение так и не состоялось. Кресло председателя Ленинского суда стало вакантным после ухода в отставку Сергея Ракова. Он подал заявление о сложении полномочий в марте 2022 года.

В Тюмени спустя год после прошлого конкурса вновь открыли вакансию на должность председателя Ленинского районного суда. Об этом URA.RU сообщили в Квалификационной коллегии судей Тюменской области. «Объявление об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявления от кандидатов принимаются по 5 мая включительно», — сообщили в ККС региона. Прошлый конкурс на данную позицию проходил год назад — в апреле 2022 года. По его итогам ККС рекомендовала на эту должность председателя Уватского районного суда Тюменской области Кирилла Русакова, однако его назначение так и не состоялось. Кресло председателя Ленинского суда стало вакантным после ухода в отставку Сергея Ракова. Он подал заявление о сложении полномочий в марте 2022 года.