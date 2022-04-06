06 апреля 2022

В Тюмени ищут председателя городского суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В Ленинский суд Тюмени требуется новый руководитель Фото:

Квалификационная коллегия судей области объявила конкурс на вакансию председателя Ленинского районного суда Тюмени. Сообщение размещено на сайте органа. Прошлый глава — Сергей Раков ранее отказался от своих полномочий.

«Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявки принимаются до 22 апреля», — сообщает ККС региона на своем сайте.

Ранее URA.RU писало, что прошлый председатель Ленинского суда Сергей Раков по собственному желанию ушел в отставку. Без главы в данный момент находится и Арбитражный суд Тюменской области. Туда ищут как председателя (после ухода с должности Олега Финько), так и его заместителя.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Квалификационная коллегия судей области объявила конкурс на вакансию председателя Ленинского районного суда Тюмени. Сообщение размещено на сайте органа. Прошлый глава — Сергей Раков ранее отказался от своих полномочий. «Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявки принимаются до 22 апреля», — сообщает ККС региона на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что прошлый председатель Ленинского суда Сергей Раков по собственному желанию ушел в отставку. Без главы в данный момент находится и Арбитражный суд Тюменской области. Туда ищут как председателя (после ухода с должности Олега Финько), так и его заместителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...