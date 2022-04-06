В Тюмени ищут председателя городского суда

В Ленинский суд Тюмени требуется новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квалификационная коллегия судей области объявила конкурс на вакансию председателя Ленинского районного суда Тюмени. Сообщение размещено на сайте органа. Прошлый глава — Сергей Раков ранее отказался от своих полномочий.

«Квалификационная коллегия судей Тюменской области объявляет об открытии конкурса на должность председателя Ленинского районного суда Тюмени. Заявки принимаются до 22 апреля», — сообщает ККС региона на своем сайте.

Ранее URA.RU писало, что прошлый председатель Ленинского суда Сергей Раков по собственному желанию ушел в отставку. Без главы в данный момент находится и Арбитражный суд Тюменской области. Туда ищут как председателя (после ухода с должности Олега Финько), так и его заместителя.